La sorpresiva sanción que le impuso FIFA a la Selección Argentina para el partido en el Monumental

Luego de lo que fue el empate entre Argentina y Colombia por 1-1 en el Monumental por las Eliminatorias Sudamericanas, la FIFA le impuso una sanción al combinado dirigido por Lionel Scaloni para el próximo cruce internacional.

Según impuso el ente madre del fútbol mundial, una tribuna tendrá que ser ocupada únicamente por público infantil y organizaciones no gubernamentales.

«Se dispuso que la tribuna Centenario Baja será ocupada por público infantil de distintos clubes y por organizaciones no gubernamentales que impulsan una incansable lucha contra todo este tipo de acciones. Asimismo, un espacio de la tribuna Centenario Alta tendrá una bandera alusiva para generar conciencia sobre acciones de esta índole y poder así, continuar trabajando para erradicar la discriminación en los estadios», explica el comunicado que lanzó AFA junto a la venta de entradas.

En ese sentido, agregaron que «la Asociación del Fútbol Argentino no pierde de vista su compromiso inquebrantable luchando contra todo tipo de acto discriminatorio, xenófobo, homofóbico, antisemita y racista que no tienen lugar en la sociedad moderna que transitamos todos los que amamos este maravilloso deporte denominado fútbol. Para ello, de cara al encuentro ante Venezuela, se llevarán a cabo distintas acciones complementarias buscando la concientización de la parcialidad albiceleste«.

La sanción de la FIFA a la Selección Argentina: el antecedente

Desde la FIFA ya abrieron un expediente previo luego de los cánticos racistas en el duelo ante Brasil, que Argentina ganó por 4-1, en el que aseguraban que la Albiceleste jugaría con público reducido ante Colombia, aunque finalmente se desestimó y el encuentro frente a los Cafeteros se jugó a estadio lleno.

El próximo encuentro del combinado nacional será el próximo jueves 4 de septiembre contra Venezuela en el Monumental por la jornada 17 de las Eliminatorias desde las 20.30. Los dirigidos por Lionel Scaloni ya están clasificados para el Mundial 2026 mientras que la Vinotinto buscará su primer pase a la Copa del Mundo.