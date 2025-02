El arquero de Alianza Lima opinó sin filtro sobre la salida de Marchesín en Boca: «A mí no me gustaría»

La definición por penales entre Boca y Alianza Lima tuvo una de las principales polémicas de la noche: la salida de Agustín Marchesín para que ingrese Leandro Brey. Aunque este cambio no le resultó a Fernando Gago y el Xeneize quedó eliminado. En este contexto, el guardameta del conjunto peruano aseguró que quedó descolocado con la modificación.

Guillermo Viscarra, héroe del conjunto peruano, opinó sobre el cambio de arquero en el elenco de la Ribera y aseguró: «Me sorprendió el cambio de arquero. A mí, particularmente, no me gustaría que me pase».

Si bien el joven arquero del Xeneize venía agrandado por su destacada actuación frente a Gimnasia en la Copa Argentina y Marchesín no es un especialista en los tiros desde los doce pasos, Viscarra bancó al ex Gremio: «Creo que Marche es un arquerazo. Hizo un muy buen partido allá, hizo un muy buen partido acá. Nadie sabe qué hubiera pasado si atajaba la tanda de penales».

Más allá de que la última palabra la tiene el entrenador, el arquero de Alianza Lima remarcó que prefiere hacerse cargo en este tipo de definiciones: «Creo que los arqueros nos esforzamos tanto para llegar a esos momentos de realmente ayudar al equipo. Es un momento en el que tenés mucha importancia en decidir el partido y uno prefiere siempre asumir esa responsabilidad».

Con respecto a la decisión de Gago, Viscarra planteó que «le podía salir bien, como le ha salido bien a muchos equipos que lo han hecho. Pero este no fue el caso y gracias a Dios ganamos».

Qué dijo Gago sobre la salida de Marchesín en Boca

Luego de la eliminación, Fernando Gago habló en conferencia de prensa y explicó la salida del exarquero de la Selección Argentina.

«Todo lo que venimos trabajando se estudia. Lea está más acostumbrado al análisis. No nos olvidemos que en cancha de Newell’s, atajó. Es un arquero que tiene muy buenos registros atajando penales. Agustín también tomó la decisión desde el trabajo, desde lo que estaba hablado. Estaba en cierto punto hablado, pero se tomó en el momento«.