Víctor Blanco, presidente de Racing Club, no anduvo con vueltas y fue muy crítico con Sergio Chiquito Romero, nuevo refuerzo de Boca. Gentileza.

Boca cerró el mercado de pases con la contratación de Sergio Romero, histórico arquero de la selección argentina. Un bombazo tanto para el Xeneize como para Racing, club donde Chiquito debutó en primera. Víctor Blanco, presidente del club de Avellaneda, dejó en claro su bronca al verlo firmar con el xeneize.

El mandatario aseguró que la Academia “hizo todo para que vuelva” y dejó en claro su enojo por su llegada al Xeneize. “Se decidió por Boca. Lo recibimos para que se entrene, le pusimos su nombre a una cancha. Me duele verlo con la de Boca. Racing es un club muy grande”, señaló Blanco

El presidente de la Academia no anduvo con vueltas y reconoció que no se comunicará con el arquero.Es más, hasta afirmó que tendrá las puertas cerradas del club. “No se cuánto durarará, pero por lo menos por un tiempo largo, sí”, aseguró Blanco.

Cuando le consultaron sobre la fuerte frase de Romero, quien aseguró que “Boca es el club más grande de la Argentina”. Algo que, como era de esperarse, le cayó mal a Blanco. “Por supuesto que tengo la misma sensación de enojo de los hinchas, sus palabras fueron desafortunadas, no hacían falta”, expresó.

Blanco aseguró que tiene con Chiquito Romero la misma sensación de enojo que los simpatizantes de Racing Club. Gentileza.

Más allá de la molestia por no lograr concretar la llegada de Chiquito, explicó que con el cuerpo técnico y el manager Rubén Capria consideraban que no creían que “había que ir a buscar un arquero” y que pensaban “que se iba a Europa”. Añadió que “el arco de Racing está cubierto, no se si (Gabriel) Arias o (Gastón) Gómez son mejores pero están a la misma altura que Romero”.