Lesiones y ventas: las novedades de Boca y River antes de la segunda fecha del torneo local

Juan Ramírez, volante de Boca. Se quedará en Buenos Aires y no viajará a Mar del Plata.

El comienzo de la Copa de la Liga Profesional tuvo mucha paridad y no pudo ganar ninguno de los equipos grandes. Boca igualó de local con Colón y River perdió ante Unión en Santa Fe.

Más allá del flojo inicio, los entrenadores de ambos equipos pretendían repetir el once titular pero solo uno de ellos podrá hacerlo. Se trata de Marcelo Gallardo, que tiene a los titulares del partido del sábado contra el Tatengue en condiciones de volver a ser de la partida.

Así, el Millo formaría con: Franco Armani; Milton Casco, Paulo Díaz, Héctor Martínez y Elías Gómez; Santiago Simón, Enzo Fernández, Enzo Pérez, Juan Fernando Quintero y Nicolás De La Cruz; Julián Álvarez.

Robert Rojas y Agustín Palavecino, titulares en el River campeón del año pasado, siguen recuperándose de sus respectivas lesiones y tampoco formarán parte de la convocatoria en la segunda fecha.

Además, luego de algunas versiones que indicaban que se había complicado el pase, Jorge Carrascal viajará a Rusia para jugar en el CSKA Moscú. El colombiano va a préstamo por 300 mil dólares pero con una alta opción de compra y monto a pagar por objetivos. En total la operación le significaría a River un ingreso de 6 millones de dólares.

Por su parte, Sebastián Battaglia no podrá poner a los mismos jugadores que comenzaron el torneo contra el Sabalero. En el duelo ante Aldosivi del miércoles a las a las 19:15, el DT de Boca deberá reemplazar a Juan Ramírez, quien sufrió una lesión en uno de sus tobillos y no podrá estar en Mar del Plata. El volante tuvo un roce con Federico Lértora en el primer cotejo oficial del año y no está para jugar.

Por esa razón, regresa a la convocatoria Cristian Medina, uno de los jóvenes surgidos de las inferiores que ha tenido buenas participaciones cada vez que le tocó. Será uno de los 24 futbolistas que viajarán a La Feliz.

En su lugar ingresaría Diego González, moviéndose Pol Fernández a la izquierda en la mitad de la cancha. El resto serían los mismos que no pudieron ganarle a Colón el domingo: Agustín Rossi; Luis Advíncula, Carlos Izquierdoz, Marcos Rojo y Frank Fabra; González, Jorman Campuzano, Fernández; Sebastián Villa, Darío Benedetto y Eduardo Salvio.

Para el choque contra el Tiburón en el estadio José María Minella, la buena para el Xeneize es la presencia de público visitante. Además de la venta de entradas para »neutrales», también hubo público adquiriendo boletos que en principio están destinados para hinchas locales y de hecho se venden en la sede de Aldosivi.