Javier Milei pidió el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina: «Queremos ver a Colapinto en el país»

El presidente Javier Milei durante el discurso en el congreso de FIA. (Foto: Clarín Fotografía)

El rugido de los motores volvió a colarse en la agenda oficial. En la apertura del Congreso Americano de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), que se celebra en Buenos Aires por primera vez en quince años, el presidente Javier Milei formalizó la intención del Gobierno nacional de devolver a la Argentina al calendario de la Fórmula 1 y del Rally Mundial (WRC).

Acompañado por el titular de la FIA, Mohammed Ben Sulayem, y autoridades del Automóvil Club Argentino (ACA), el mandatario planteó que las transformaciones económicas del país generan el marco propicio para la llegada de inversiones internacionales de gran escala y el desembarco de la máxima categoría del automovilismo.

El regreso al autódromo Gálvez y el factor Franco Colapinto

Durante su discurso, el jefe de Estado repasó las tres etapas históricas en las que el autódromo Óscar y Juan Gálvez vibró con la Fórmula 1 —en las décadas del 50, 70 y 90— hasta la última carrera disputada en 1998. Frente a los dirigentes del sector, Milei ató esa tradición deportiva al presente:

«La Argentina que vuelve a ser sede de la FIA es la misma Argentina que tiene todas las condiciones para volver a recibir a la Fórmula 1 y al Rally Mundial en su calendario. Me animo a invitarlos a soñar conmigo: queremos ver a Colapinto en el país».

El mandatario elogió además el rol del Automóvil Club Argentino, destacando su crecimiento desde los 20 socios fundadores en 1904 hasta superar los 300.000 en la actualidad, y lo definió como un ejemplo de cómo la iniciativa privada resuelve necesidades donde la gestión estatal suele fallar.

Precios de autos y el debate por la seguridad vial

En el plano local, Milei vinculó la política económica con la seguridad vial. Señaló que el parque automotor nacional promedia casi quince años de antigüedad —uno de los más envejecidos de la región— como consecuencia de trabas comerciales y sobrecostos impositivos históricos.

En esa línea, remarcó el impacto de las medidas oficiales:

Baja de costos: La eliminación del Impuesto PAIS y el recorte de aranceles a la importación impulsaron caídas de precios de hasta el 30% en diversas gamas de vehículos.



La eliminación del y el recorte de aranceles a la importación impulsaron caídas de precios de hasta el en diversas gamas de vehículos. Seguridad en ruta: «Un auto de quince o veinte años no tiene el mismo airbag ni el mismo sistema de frenos que uno nuevo. Autos más baratos significan vehículos modernos y menos accidentes fatales», argumentó el mandatario.

Concesiones privadas para 9.000 kilómetros de rutas

El tramo final del mensaje estuvo centrado en la infraestructura vial. El Presidente confirmó que el Ejecutivo ya licitó contratos bajo concesión privada para la operación y el mantenimiento de más de 9.000 kilómetros de corredores viales, cuyas obras comenzarán a ejecutarse en octubre.

Asimismo, anticipó una segunda etapa licitatoria que sumará entre 6.000 y 12.000 kilómetros adicionales bajo el mismo esquema. Para Milei, el modelo de concesión sin financiamiento estatal directo busca garantizar rutas seguras y señalizadas, dejando atrás los esquemas de obra pública que derivaron en déficits y causas judiciales en administraciones anteriores.