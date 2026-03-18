Lionel Messi llegó al gol 900 de su carrera: así fue el momento
Lionel Messi volvió a meter un gol en Inter Miami y llegó a los 900 en su carrera. Fue contra Nashville por la Concachampions.
Con un gol de Lionel Messi, Inter Miami le gana 1 a 0 a Nashville por la Conchampions en lo que fue su tanto N° 900 en su carrera futbolística.
De los 900 goles, 672 fueron en Barcelona, 115 con la Selección Argentina, 32 con PSG, 81 con Inter Miami en solo 96 partidos. Llegó a los 900 en 1145 encuentros, lo que da un promedio de 0,79.
¡¡¡HASTA QUE UN DÍA LLEGÓ!!! ¡LEO MESSI RECIBIÓ DE REGUILÓN, DEFINIÓ PARA EL 1-0 DE INTER MIAMI SOBRE NASHVILLE Y ANOTÓ EL GOL 900° EN SU CARRERA!— SportsCenter (@SC_ESPN) March 18, 2026
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Tras el empate 0-0 del compromiso de ida, el equipo Javier Mascherano se reencuentran con su gente en 2026 y va por el pase a cuartos de final.
Lionel Messi y Rodrigo De Paul no jugaron el pasado sábado en la MLS y descansaron para el duelo de esta noche.
La formación confirmada de Inter Miami
Dayne St Clair; Facundo Mura, Gonzalo Luján, Micael, Sergio Reguilón; Rodrigo De Paul, Yannick Bright; Tadeo Allende, Lionel Messi, Telasco Segovia; y Germán Berterame.
El vencedor de esta eliminatoria irá frente al ganador de América vs. Phladelphia, con ventaja por la mínima para las Águilas.
Lionel Messi volverá a jugar el domingo a domicilio por la MLS y luego se sumará a la delegación de la Selección Argentina para una semana de trabajos que se cerrará con el amistoso ante Guatemala en La Bombonera.
Anoche hubo festejos argentinos en el empate 1-1 entre Cruz Azul y Monterrey, que firmaron Corcho Rodríguez y José Paradela.
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