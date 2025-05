Liverpool en shock: un hombre embistió con su auto a hinchas que festejaban la Premier League

Este lunes, las calles de Liverpool vivieron un incidente pocas veces visto. Durante los festejos del título de la Premier League en manos de los Reds, un hombre protagonizó un atropello masivo, en el que se registraron varios heridos.

«Todo el mundo en la Premier League está en ‘shock’ por los aterradores incidentes en Liverpool esta tarde y nuestros sentimientos de corazón están con todos aquellos afectadores y heridos», informaron desde la cuenta oficial del torneo inglés en un comunicado.

ADMIN POST.



A new angle of the suspected terror attack on crowds celebrating in Liverpool, shows the car making impacts with pedestrians.



It's looking very intentional from this view.



Prayers out to the victims. pic.twitter.com/OPyun51ApY