Lleno de cracks: todas las figuras que jugarían en la despedida de Carlos Tevez en la Bombonera

Carlos Tevez es uno de los jugadores argentinos que mejor carrera hizo en las últimas décadas y su partido despedida promete juntar una gran cantidad de figuras estelares.

El encuentro será el domingo 20 de diciembre en la Bombonera. En una entrevista con Rio Ferdinand, al que también invitó, el Apache confirmó la presencia de Lionel Messi y también la de Juan Román Riquelme.

«Messi va a jugar y Riquelme también», aseguró Carlitos. El 10, que recientemente se retiró de la Selección Argentina, estará en receso con el Inter Miami en la MLS. La final de la liga es el 18/12 por lo que llegaría de cualquier manera.

También existe una gran expectativa por una posible presencia de Cristiano Ronaldo, que fue compañero de Tevez en el Manchester United entre 2007 y 2009.

«A Cristiano lo voy a buscar yo», dijo entre risas cuando le preguntaron por CR7. La intención es juntarlo un rato con Messi y que compartan equipo por primera vez.

🔥🇸🇪 "RIQUELME Y MESSI VAN A JUGAR EN MI DESPEDIDA" 🎙Junto a Rio Ferdinand, Carlos #Tevez habló por primera vez tras oficializar su despedida y confirmó la presencia de Juan Román #Riquelme y Lionel #Messi, ambos como jugadores. ℹ️ El partido será entre "#Boca" y "Amigos de Tevez", y los equipos estarán compuestos por jugadores que compartieron con el Apache a lo largo de todos sus ciclos en el Xeneize y en todos los clubes en donde jugó. Lo que se viene el 20 de diciembre en La #Bombonera 🔝🤯 — 𝘽𝙤𝙘𝙖 𝘾𝙤𝙣𝙩𝙧𝙖 𝙏𝙤𝙙𝙤𝙨 (@BocaJrsCT) October 29, 2026

Otros nombres que estarían en el partido despedida son: Gabriel Batistuta, Gianluigi Buffon, Edwin van der Sar, Kun Agüero, Arturo Vidal, Patrice Evra, Martín Palermo, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiasso, Nicolás Burdisso y Sebastián Battaglia.

A su vez, Carlitos también sueña con tener a: Andrea Pirlo, Ángel Di María, Gonzalo Higuaín, Daniele De Rossi, Iarley, Fernando Gago, Guillermo Barros Schelotto, Gabriel Heinze, Ezequiel Lavezzi, Park-Ji Sung, Giorgio Chiellini, Paul Pogba, Paul Scholes y Wayne Rooney.

Los shows musicales estarían a cargo de La Mona Jiménez, Pablo Lescano y Ulises Bueno. También habría figuras de otros deportes que son amigos de Tevez como Franco Colapinto y Juan Martín Del Potro.