El FMI acordó cuatro ejes con el Gobierno para el plan económico que busca acumular reservas y evitar la recesión

La visita de la titular del fondo al país fue anunciada por Luis Caputo a principios de julio. (Foto: archivo)

Corresponsalía Buenos Aires.

Aunque luego de dos años de implementación rigurosa del programa acordado la economía cayó en recesión, el organismo aconsejó que el Gobierno nacional mantenga el rumbo y siga implementándolo bajo los mismos parámetros, e incluso profundice algunos aspectos.

“El mensaje general para Argentina es mantener el rumbo con políticas sólidas, reformas que respalden la inversión y el financiamiento, porque eso debería ayudar a Argentina a alcanzar un crecimiento más fuerte y duradero con el tiempo”, señaló la portavoz del FMI, Julie Kozack.

La vocera fijó la posición del organismo multilateral este jueves durante una conferencia de prensa que ofreció en Washington, de la que participó este medio.

En su mayoría, las preguntas de los periodistas argentinos estuvieron dirigidas a cuál era la evaluación del FMI sobre la recesión técnica en la que cayó el país entre el segundo y el tercer trimestre de este año, y que llevará a que el PBI crezca apenas 1% o menos en 2026.

Kozack evitó una definición directa acerca de esta situación y se limitó a reiterar que el Gobierno argentino debe mantener el rumbo pese a los resultados. Acerca del contenido de la última revisión, Kozack también evitó los detalles y solo reveló que ambas partes acordaron la conveniencia de implementar una serie de medidas para intentar reactivar la actividad.

«Hoja de ruta en Washington»: los cuatro puntos estructurales que fijó el FMI para reactivar la economía y acumular reservas

Profundizar los mercados de capitales e hipotecarios para ampliar el acceso al financiamiento y apoyar la inversión privada y de la demanda interna.

Aumentar la flexibilidad de los mercados laborales para apoyar la creación de empleos en el sector privado.

Impulsar concesiones de infraestructura adjudicadas recientemente.

Facilitar la ejecución de inversiones estratégicas en el marco del RIGI que ya han sido aprobadas.

Sin embargo, la mayoría de estas medidas ya están siendo ejecutadas y tienen poco margen de maniobra adicional. La ampliación del crédito hipotecario mediante los fondos del FGS apenas moviliza unos 30.000 créditos hipotecarios.

La flexibilidad en los mercados laborales viene dada por el FAL cuya implementación tuvo que posponerse hasta el año que viene. La ejecución de inversiones en el marco del RIGI ya tiene los planes pautados. Y las concesiones en infraestructura también responden a un cronograma de relativo impacto en el corto plazo.

Como medida adicional y tal vez aquella en la que existen mayores discrepancias, el FMI planteó que el Gobierno debe acelerar la compra de reservas para afianzar la posición externa del país, lo cual facilitaría la baja del riesgo país.

Acerca del aumento del riesgo país, el FMI aconsejó “continuar con la contundente implementación de las políticas, seguir aplicando el programa tal y como se ha estado realizando y, en particular, reforzar la acumulación de reservas netas internacionales para reforzar la posición externa”.

«Sostener el rumbo»: El FMI condiciona la recuperación a cuatro reformas clave pese al freno de la actividad

Al menos tres informes privados confirmaron que la actividad económica en septiembre sufrió caídas interanuales, lo cual ratifica que se ingresó en recesión.

El estudio de Orlando Ferreres reveló una merma interanual de 0,8% y un avance de 0,15 contra agosto. Para Equilibra la caída fue de 1% interanual, con avance de 0,5% frente al mes previo. En tanto para Analytica hubo avance intermensual de 1%, con baja interanual de 1,2%.

Al margen de los diferentes porcentajes producto de las diferentes ponderaciones que se usan en las muestras, todos los informes coinciden en la tendencia.

“Pensando en los próximos meses, el deterioro de las perspectivas nos hace considerar que la recuperación de la actividad puede demorarse y ralentizarse” es la conclusión del trabajo de Ferreres, que es coincidente con el del resto de las proyecciones.

No obstante, desde el punto de vista estadístico se espera que, en caso que los avances de septiembre se extiendan hacia fin de año, esto podría generar un crecimiento que saque a la economía de la recesión.

Pero las expectativas favorables chocan con la caída de la inversión que condiciona el desarrollo.

Según estimó Orlanco Ferreres lainversión se desplomó un 5,2% en septiembre y, en nueve meses, acumuló una baja de 7,6%. Medida en dólares, la inversión fue de U$S 8.540 millones, muy lejos de los millonarios anuncios que a diario publica el Gobierno nacional vinculados principalmente al RIGI.

Que la inversión aumente es decisivo para el plan económico,porque es una de las pocas vías que le quedan al Gobierno para incentivar la economía, dado que el crédito no se reactiva y el canal de la emisión está cerrado.