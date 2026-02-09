Los cambios que haría Gallardo para visitar a Argentinos Juniors

El Huevo Acuña tendría su primer partido de titular en el año. (Foto: @RiverPlate)

River sufrió un golpe durísimo contra Tigre el último sábado y buscará recuperarse en su visita a Argentinos Juniors del jueves.

Para ese partido, Marcelo Gallardo haría, como mínimo, tres cambios en su formación titular. Franco Armani ya tiene el alta después de su lesión en el talón y todo indica que regresará al equipo en su primer partido del año.

En lo que va del 2026 atajó Santiago Beltrán. No recibió goles en sus tres primeros partidos pero le hicieron cuatro ante Tigre en la dura derrota del fin de semana.

Además, Marcos Acuña estaría por primera vez desde el inicio después de ingresar en el complemento las últimas dos fechas. Entraría por Matías Viña, de flojo nivel.

También debe reemplazar a Fausto Vera, expulsado ante Tigre. Las principales opciones son Kevin Castaño o Giuliano Galoppo.

Por el momento, seguirían Facundo Colidio y Maxi Salas en la delantera pero no se descarta que puedan ingresar los juveniles Ian Subiabre o Agustín Ruberto.