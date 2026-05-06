Julián Álvarez se hizo estudios: sin lesión nueva y alivio para la Selección Argentina

La Araña tuvo que pedir el cambio en la semifinal ante Arsenal.

Julián Álvarez hizo todo lo posible para disputar las semifinales de la Champions League contra Arsenal y llevar a Atlético de Madrid al último partido por la gloria en Budapest. Marcó un gol que le dio vida en el Metropolitano y fue titular en la revancha en Londres.

Si bien jugó infiltrado, el físico le dijo basta a los 65 minutos y debió ser reemplazado. Un cambio que complicó al Colchonero en su afán de remontar la historia y encendió las alarmas en la Selección Argentina.

Julián Álvarez se hizo estudios tras pedir el cambio en la Champions League

La Araña contempló desde la primera fila del banco de suplentes la eliminación a manos de los Gunners. Agachó la cabeza, masticó bronca por otra chance inmejorable de título que se le escapó por detalles (venía de errar un penal y perder la final de la Copa del Rey frente a Real Sociedad) y se sometió nuevamente a estudios para ver si había empeorado la condición de su tobillo izquierdo.

"Julián Álvarez"



Porque se fue reemplazado en el partido del Atlético Madrid ante el Arsenal. Lo salvó en toda la copa y ahora el Cholo Simeone lo saca, es un hijo de re mil puta, la re concha bien puta de su hermana en tanga, no lo quiero insultar.

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La semana pasada, en la ida en la capital española, el delantero fue a disputar una pelota en la mitad de la cancha con Eberechi Eze, quien se le terminó cayendo encima de su pie zurdo y provocándole una torcedura que lo obligó a salir de la cancha anticipadamente.

Si bien se trató de un golpe y nada más, lo obligó a practicar entre algodones de cara a la vuelta (fue preservado en el partido contra Valencia por La Liga el fin de semana) y el último martes le pasó factura cuando el equipo de Diego Simeone más lo necesitaba.

Para alivio del Cholo y también de Lionel Scaloni, Julián no tiene una nueva lesión ni agravó la anterior. Tan solo una molestia persistente. Su recuperación le demandará unos días.

Con descanso y ejercicios de kinesiología llegará sin problemas a los amistosos que tendrá la Selección Argentina a principios de junio y, claro está, al debut en el Mundial 2026 contra Argelia en Kansas City.