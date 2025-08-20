Los horarios y árbitros para el Federal A: Cristian Rubiano, del escándalo en Cipolletti a dirigir en Rincón

El árbitro Cristian Rubiano estará en Rincón - Kimberley. (Foto: Matías Subat)

El fin de semana se disputará la sexta fecha de la segunda fase del Federal A y hoy se conocieron las designaciones. Cipolletti, Deportivo Rincón y Sol de Mayo jugarán simultáneamente, el domingo a las 15.

El Albinegro visitará a Costa Brava en General Pico en un partido clave. El equipo del Chango Cravero viene de masticar bronca en el 0 a 0 con Villa Mitre en La Visera donde fue perjudicado por el árbitro, Cristian Rubiano.

En una cancha difícil, Cipo quedaría muy complicado para clasificar entre los cuatro primeros si sufre una derrota. Hasta ahora perdió los dos que jugó de visitante en esta instancia mientras que de local sumó 4 de 6.

En La Pampa, el juez será el cordobés César Ceballo que también tiene un historial de actuaciones polémicas. Lo llamativo es que Rubiano, lejos de ser sancionado, irá a Rincón – Kimberley.

El León despidió a su entrenador, Duilio Botella, y tendrá como DT a Pablo Castro que fue ratificado hasta el final del campeonato.

Por la Fase Reválida, Sol de Mayo visitará a Germinal en Rawson en un duelo crucial en la pelea por la permanencia. El Albiceleste está a tres puntos de su rival y, si no gana, podría caer en zona de descenso en el caso de que Estudiantes de San Luis se imponga ante Gutiérrez de Mendoza que ya perdió la categoría. El árbitro será el santafesino Maximiliano Manduca.

La fecha completa del Federal A

ZONA CAMPEONATO

ZONA A

Domingo 24

AT. COSTA BRAVA GENERAL PICO CIPOLLETTI CIPOLLETTI 24/08/2025 15:00 CEBALLO * CESAR ANTONIO CÓRDOBA SCHIEL * MALVINA LUJAN SANTA ROSA ROLDAN * GONZALO ANIBAL SALTO POMPEI * VALENTIN OLAVARRÍA

DEP RINCON NEUQUEN KIMBERLEY MDQ MAR DEL PLATA 24/08/2025 15:00 RUBIANO * CRISTIAN SANTA ROSA VIOLA * DANILO ARIEL VIEDMA MORENO * RODRIGO VIEDMA LEGUIZAMON * EMANUEL SANTA ROSA

VILLA MITRE BAHÍA BLANCA ARGENTINO P PASCANAS 24/08/2025 15:30 MARTINEZ * LUIS DAMIAN SAN RAFAEL MUÑOZ * FERNANDO S. GRAL ALVEAR (M) CABRERA * JORGE MALARGUE JARA * RODRIGO ARIEL MALARGUE

CIUDAD DE BOLIVAR BOLIVAR OLIMPO BAHÍA BLANCA 24/08/2025 15:30 LIUZZI * MARCOS IGNACIO AYACUCHO BONO * OSCAR ARIEL JUNÍN SUAREZ * LEONEL MATIAS SAN ANTONIO DE ARECO DESTEFANO * PATRICIO JESUS SALADILLO

LIBRE: Sp. Atenas (Rio Cuarto)

ZONA B

Sábado 23

AT RAFAELA RAFAELA INDEPENDIENTE (CHI) CHIVILCOY 23/08/2025 16:00 REKERS * FERNANDO JESUS CÓRDOBA GONZALEZ * MATIAS JAVIER SAN FRANCISCO PASQUETIN * THOMAS JUNÍN SCHMOLL * SANTIAGO JUNÍN

Domingo 24

SAN MARTIN F. FORMOSA NUEVE DE JULIO RAFAELA 24/08/2025 15:30 DIAZ * JOSÉ MANUEL VILLA MERCEDES FLORES ROIG* JUAN IGNACIO SAN LUIS OJEDA * FEDERICO HERNAN VILLA MERCEDES HARTFIELD * LEANDRO FEDERICO VILLA MERCEDES

GIM Y ESGRIMA CH CHIVILCOY SARMIENTO SGO SANTIAGO DEL ESTERO 24/08/2025 16:00 NEBBIETTI * JUAN IGNACIO RIO COLORADO YACANTE * GUILLERMO LUJÁN BUSTOS * EMILIANO NICOLAS RIO COLORADO ZONCO * FELIPE CNEL DORREGO

SP. BELGRANO SAN FRANCISCO JUV ANTONIANA SALTA 24/08/2025 16:00 SANDOVAL * JOSÉ DARÍO CONCORDIA CÓRDOBA * GUIDO CONCORDIA PEZZOTTA * BRUNO ALCORTA RAMIREZ * PABLO ALBERTO TOTORAS

LIBRE: Douglas Haig (Pergamino)

FASE REVÁLIDA

ZONA A

Sábado 23

GUILLERMO BROWN TRELEW SANTAMARINA TANDIL 23/08/2025 14:00 NUÑEZ * PABLO FEDERICO SAN JUAN GONZALEZ * MARCELO GABRIEL SAN JUAN GATICA * LEANDRO NEUQUEN JERONIMO * ULISES NEUQUEN

ESTUDIANTES S L SAN LUIS GUTIERREZ SC MENDOZA 23/08/2025 16:00 SILCAN JEREZ* MAXIMILIANO GABRIEL CATAMARCA AGUERO * EXEQUIEL AUGUSTO CATAMARCA AGUERO * SANTIAGO ANDRES CATAMARCA GOMEZ * SIREROL MAURO SAN JUAN

Domingo 24

CIRCULO DEPORTIVO MAR DEL PLATA J .U. UNIVERSITARIO SAN LUIS 24/08/2025 15:00 CASTAÑOLA * LAUTARO NOGOYA NARDELLI * MARTIN DANIEL LUJÁN LEZCANO GARCILANO* RODRIGO VICTORIA ANTONETTI * DIEGO CONCORDIA

GERMINAL TRELEW SOL DE MAYO VIEDMA 24/08/2025 15:00 MANDUCA * MAXIMILIANO SANTA FE GONZALEZ * MARIANO RAMON SANTA FE MOYA * MAXIMILIANO SANTA FE BUSTOS * KEVIN NICOLAS CNEL DORREGO

AT. C. SAN MARTIN MENDOZA HURACAN L.HERAS MENDOZA 24/08/2025 16:45 CORREA * JONATHAN DANIEL CÓRDOBA GUZMAN * MARCOS DAVID PASCANAS LUJAN * EVELYN ROMINA DEÁN FÚNES SOSA ABRILE * LEANDRO ANDRES PASCANAS

ZONA B

Sábado 23

SARMIENTO RCIA. RESISTENCIA EL LINQUEÑO LINCOLN 23/08/2025 15:30 MARTIN * MAURICIO EXEQUIEL TUCUMÁN PONCE * JOSÉ DANIEL TUCUMÁN SALADO PAZ * HERNAN MAXIMILIANO TUCUMÁN BALLESTERO * RODRIGO TUCUMÁN

CRUCERO DEL NORTE POSADAS BOCA UNIDOS CORRIENTES 23/08/2025 16:00 SILVESTRE * ENZO SANTA FE ROSAS * ROBERTINO ESPERANZA RIOS * MARIA S0LEDAD RESISTENCIA LOPEZ * RODRIGO EDGARDO RESISTENCIA

SOL DE AMERICA FORMOSA G. Y ESGRIMA CU CONCEPCION DEL URUGUAY 23/08/2025 19:00 RIVERO * RODRIGO HÉCTOR SANTIAGO DEL ESTERO ORTIZ * LUIS FERNANDO SANTIAGO DEL ESTERO ZERDA * ALEX SANTIAGO DEL ESTERO ABDALA * WILLIAMS RICARDO SANTIAGO DEL ESTERO

Domingo 24

MITRE POSADAS POSADAS BEN HUR R RAFAELA 24/08/2025 15:30 BENITES * GUSTAVO FEDERICO SALTA DIAZ * LUCIANO AGUSTIN SALTA OCAMPO * DIEGO PABLO SALTA CARDOZO * WALTER AUGUSTO JUJUY

SPORTIVO AT. CAÑADA DE GÓMEZ DEF. BELGRANO (V.R.) SAN NICOLÁS 24/08/2025 16:00 GONZALEZ * GUILLERMO ADRIAN RESISTENCIA ROJAS AGUIRRE * VICTOR M. CORRIENTES SOSA * NICOLÁS MATIAS CORRIENTES FRANCO * ANDRES LEONARDO CORRIENTES