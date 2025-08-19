Los motivos de la salida de Duilio Botella en Deportivo Rincón y la chance para Pablo Castro

Botella se fue de Rincón y Castro lo reemplaza hasta el final del torneo. (Foto: Prensa Deportivo Rincón)

A poco más de tres meses de asumir, Duilio Botella dejó de ser el entrenador de Deportivo Rincón en el Federal A. El DT llegó en mayo y dirigió 15 partidos con un andar irregular.

Más allá de los resultados del equipo, en el club no estaban conformes con sus “formas” y el estilo de juego tampoco convenció.

Por su parte, el técnico señaló que una de las principales diferencias fue que los dirigentes querían tener mayor injerencia en algunas decisiones.

“Los dirigentes quieren tener participación en el armado del equipo. Nosotros pensamos que es tarea del cuerpo técnico y ahí se generó un punto sin solución en la manera de pensar diferente”, expresó Botella en diálogo con Río Negro.

El entrenador reconoció que la decisión lo “tomó por sorpresa” pero también aclaró que “fue todo en buenos términos”.

Botella dirigió 15 partidos con 5 triunfos, 4 empates y 6 derrotas. Logró pasar a la Zona Campeonato al quedar 4° en la primera fase y en esta segunda instancia se encuentra 6° a dos puntos de los puestos de clasificación. La falta de gol fue el mayor déficit del León que solo marcó uno en los últimos cinco partidos.

Pablo Castro, ratificado hasta el final del torneo

El reemplazante en el cargo es Pablo Castro, técnico de la primera local que ya fue interino cuando se marcharon Marco González y Alejandro Abaurre.

La diferencia es que esta vez su ciclo podría ser más largo. La idea inicial de los dirigentes es que continúe hasta completar el campeonato.

“El plantel tiene muchas ganas de seguir compitiendo para cumplir los objetivos. El club requiere que estemos siempre listos”, afirmó Castro en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

“Nos quedan tres partidos en esta fase y para clasificar tenemos que ganar sí o sí dos. Consideramos que podemos mejorar al equipo y manejar más la pelota”, analizó el DT que continuará a cargo del equipo que participa en Lifune.

Rincón recibirá a Kimberley el domingo, después tendrá fecha libre y cerrará con Villa Mitre en Bahía y de nuevo de local ante Costa Brava.

