Luca Mancini, el primer candidato a presidente del Club Cipolletti: «Cuantos más seamos, mejor»

El Club Cipolletti confirmó las elecciones del club para el próximo 30 de octubre pero todavía faltaba lo más importante: candidatos. Luca Mancini fue el primero en romper el hielo y se lanzó para la presidencia.

Aunque hasta el momento no hay otro postulante, Mancini espera que se presenten más listas. «Por ahora soy el único candidato, habrá que ver qué pasa con los días. Falta todavía para octubre. Sería hermoso que haya más», expresó en «Subite al Podio» de RN Radio.

Hasta el momento, su objetivo es conseguir acompañamiento. «Por ahora estoy buscando sumar gente y teniendo reuniones con todos. Cuantos más seamos, mejor. Estoy invitando a todos y todas a los que se quieran venir a sumar. No importa la disciplina, no importa lo que puedan traer o no, todo suma. Todas las gotas mojan», comentó.

El reconocido comerciante de la ciudad y habitual colaborador del club llega con el apoyo de Marcelo Bastías que supo integrar la subcomisión de fútbol del Albinegro.

«Son años de colaborador, de hincha y de socio. Una noche de asado con mi amigo Marcelo Bastías nos dimos manija mutuamente, los dos somos locos por Cipo. Tengo claro que el presidente es el que pone el pecho primero. Cuando las papas queman son poquitos lo que van. Yo voy», afirmó.

«Es fundamental rodearse de hinchas y que además tengan ganas, tiempo, voluntad y quieran asumir los riesgos. Es muy ingrato ser dirigente, pero el corazoncito tira más«, agregó.

Uno de los objetivos primordiales para Mancini es aumentar la masa societaria. «Lo ideal sería incrementarlo. No es fácil por diversos factores pero me encantaría volver a las viejas campañas para sumar socios», indicó.

Antes de las elecciones del 30 de octubre, el Club Cipolletti tendrá una Asamblea Extraordinaria el 23 de agosto para conformar una comisión electoral de tres socios que serán los encargados de que se lleve a cabo la renovación de autoridades.

Escuchá a Luca Mancini en «Subite al Podio» de RN Radio

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 91.9 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App (acá para Android, acá para iOS).