Manchester United no cederá a Garnacho para que juegue el Mundial Sub 20

Alejandro Garnacho posó con la bandera argentina luego de ser campeón en Inglaterra. Su deseo de jugar el Mundial Sub 20 se desvanece.

El director técnico del Manchester United, Erik Ten Hag, afirmó está tarde que el equipo inglés no cederá a Alejandro Garnacho para que participe del Mundial Sub 20 con la Selección Argentina en nuestro país.

Ten Hag fue consultado por la chance en la conferencia de prensa después del empate entre Manchester United y Tottenham por la Premier League y fue categórico: «No, la verdad que no lo veo», indicó sobre la chanche que juegue el mundial por el seleccionado argentino, según informó TyC.

La postura de Garnacho era clara: no se quería perder el Mundial Sub 20 con la Selección Argentina y estaba haciendo lo posible por que su club acceda. Incluso, en las últimas horas, tuvo una charla con el propio Ten Hag para intentar convencerlo. No pudo. Tampoco la gestión de Javier Mascherano, entrenador del representativo nacional.

