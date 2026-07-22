Boleto estudiantil gratuito de Neuquén: quiénes deben revalidar el beneficio, cómo hacerlo y hasta cuándo hay tiempo

El gobierno del Neuquén anunció la fecha y los requisitos para revalidad el Boleto Estudiantil Neuquino Gratuito (BENG). El beneficio apunta a aquellos estudiantes que deben viajar hacia su institución educativa y que no superan los 250 kilómetros de distancia dentro de la provincia.

Quiénes deben revalidad el boleto estudiantil en Neuquén

Los beneficiarios que deben revalidar el boleto en esta ocasión son aquellos estudiantes que se encuentran en el nivel superior: terciario y universitario.

En caso de no concretar la etapa, el Gobierno informó que el beneficio quedará bloqueado de manera automática a partir de septiembre. Resaltaron que para el resto de los niveles educativos no es necesario revalidar el boleto.

El BENG es implementado por los ministerios de Economía, Producción e Industria, con el trabajo de la dirección provincial de Transporte; de Educación; y de Juventud, Deportes y Cultura, a través de la subsecretaría de Juventud, cuya función es validar y aprobar las tramitaciones que se realizan. Las personas interesadas en obtener más información, pueden realizar sus consultas a través del correo beng@haciendanqn.gob.ar.

Cómo revalidar el boleto estudiantil en Neuquén y hasta cuándo hay tiempo

Desde Neuquén informaron que la revalidación del boleto se podrá hacer desde el lunes 27 de julio hasta el 31 de julio.

Los estudiantes podrán autogestionar la reinscripción del BENG en el sitio www.economianqn.gob.ar/beng. El trámite incluye la presentación del certificado de alumno regular con fecha a partir del 27 de julio de 2026, que deberá tener sello y firma de la institución educativa donde se cursa.

Por otra parte, el Gobierno informó que durante el segundo semestre seguirá abierto el registro de nuevas inscripciones que se realiza en el mismo sitio web. En este caso, «se deberá subir foto del DNI (dorso y anverso), certificado que acredite su domicilio particular, y certificado de alumno regular de la institución donde se cursa de manera presencial (con información de los días de asistencia a clase y datos del establecimiento)».

Tanto para el trámite de revalidación como para inscripciones, los postulantes recibirán un mail de confirmación.