Dólar hoy: cotizaciones dólar oficial, dólar MEP y dólar CCL este miércoles 22 de julio 2026

La plaza cambiaria argentina da inicio a sus operaciones este miércoles 22 de julio 2026, enmarcada en una evidente convergencia de expectativas financieras. Según las últimas planillas de coyuntura publicadas por el Banco Central (BCRA), la sostenida oferta de divisas derivada de las exportaciones primarias e industriales —sumada a la firme absorción de liquidez por parte del Tesoro— provee el respaldo necesario para contener la volatilidad.

En este entorno de equilibrio, el dólar oficial comanda la pauta nominal de referencia para los costos comerciales de la economía real, mientras que las cotizaciones bursátiles del dólar MEP y el dólar CCL abren la jornada operando en rangos de bajísima oscilación.

Cotización del dólar oficial y dólar tarjeta en el Banco Nación: miércoles 22 de julio 2026

El esquema minorista regulado por la autoridad monetaria presenta la siguiente dinámica, en los mostradores oficiales del Banco Nación (BNA):

Dólar oficial minorista : inicia la jornada sin cambios a $1.450,00 para la compra y $1.500,00 para la venta.

: inicia la jornada sin cambios a $1.450,00 para la compra y $1.500,00 para la venta. Dólar tarjeta para consumos externos : cotiza unificado en $1.950,00, aplicando el 30% impositivo fijo a cuenta de Ganancias tras la caducidad del Impuesto PAIS.

: cotiza unificado en $1.950,00, aplicando el 30% impositivo fijo a cuenta de Ganancias tras la caducidad del Impuesto PAIS. Dólar mayorista comercial: se ubica en $1.477,70 en la franja interbancaria de liquidación de comercio exterior.

De acuerdo con los manuales de transparencia institucional del BNA, la previsibilidad en la pauta del dólar oficial continúa ofreciendo certezas fundamentales para los compromisos de importación y la presupuestación de insumos clave.

Tendencia del dólar MEP y dólar CCL en el mercado financiero: miércoles 22 de julio 2026

En el ámbito del mercado de capitales y la liquidación de títulos soberanos (BYMA), los dólares bursátiles operan bajo las siguientes referencias:

Dólar MEP (Bolsa) : cotiza a $1.510, manteniendo una paridad muy estrecha con el circuito minorista formal.

: cotiza a $1.510, manteniendo una paridad muy estrecha con el circuito minorista formal. Dólar CCL (Contado con Liquidación) : se negocia a $1.570, afianzándose como la vía legal idónea para la compensación de pasivos corporativos internacionales.

: se negocia a $1.570, afianzándose como la vía legal idónea para la compensación de pasivos corporativos internacionales. Dólar informal (Blue): inicia la rueda en la City a $1.525 para la compra y $1.545 para la venta, con brechas contenidas por debajo del 4% con respecto a la pizarra oficial.

El comportamiento libre de ruidos en el dólar MEP y el dólar CCL confirma la solidez del esquema cambiario, durante este tramo intermedio de julio 2026.

El dólar oficial en Río Negro y Neuquén: lo que hay que saber en la Patagonia

En la Patagonia, la baja volatilidad en el mercado cambiario actúa como un insumo estratégico para apuntalar los proyectos de inversión de las economías regionales.

Miércoles 22 de julio 2026 . En Neuquén , el dólar oficial inicia su actividad en el Banco Provincia a:

$1.440 para la compra.

$1.510 para la venta.

. En , el inicia su actividad en el a: $1.440 para la compra. $1.510 para la venta. Miércoles 22 de julio 2026. En Río Negro, el dólar oficial en Banco Patagonia se ofrece a:

$1.455 para la compra.

$1.505 para la venta.

Análisis de coyuntura: los pilares que garantizan la estabilidad del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL

El análisis técnico sobre lo que estamos trabajando en esta tercera semana del mes demuestra que el comportamiento del dólar oficial, el dólar MEP y el dólar CCL responde a un trípode de contención monetaria diseñado por el Palacio de Hacienda.

Los analistas del sector señalan tres pilares decisivos: la ausencia de emisión directa para financiar al fisco, la existencia de tasas reales positivas que estimulan las posiciones en pesos y el flujo constante de divisas por parte de sectores exportadores estratégicos. Este escenario neutraliza los incentivos hacia la cobertura especulativa, blindando el sistema financiero contra saltos cambiarios bruscos.