Del monitoreo en Fernández Oro al secuestro en Cipolletti: cómo el 911 permitió recuperar un auto buscado

El vehículo fue localizado tras una tarea de videovigilancia y quedó a disposición de la Justicia para continuar la investigación.

La tarea coordinada entre los operadores del 911 RN Emergencias y la Policía de Río Negro permitió recuperar un automóvil que tenía un pedido de secuestro vigente emitido por la Justicia Federal. El procedimiento comenzó con un monitoreo preventivo en Fernández Oro y concluyó minutos después con la interceptación del vehículo en Cipolletti.

El operativo se inició cuando un operador del Centro de Monitoreo del 911 observó, a través de las cámaras de videovigilancia, un Peugeot 208 estacionado en la playa de una estación de servicio ubicada sobre la Ruta Provincial 65. Al verificar el dominio en el Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP), confirmó que el rodado registraba un pedido de secuestro vehicular solicitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación.

La alerta permitió ubicar el vehículo

Tras corroborar la información, el operador dio aviso inmediato a las unidades policiales que patrullaban la zona. La comunicación en tiempo real permitió orientar el operativo y seguir los movimientos del automóvil hasta su localización.

Minutos después, efectivos de la Policía de Río Negro interceptaron el vehículo en la ciudad de Cipolletti y realizaron las diligencias de rigor.

Actuaciones judiciales

Luego del procedimiento, el Peugeot 208 fue secuestrado por disposición judicial. Su conductor, un hombre de 29 años, fue trasladado a la comisaría 24, donde comenzaron las actuaciones correspondientes por el presunto delito de encubrimiento y se dio cumplimiento al pedido de secuestro vigente sobre el rodado.

Desde la fuerza destacaron que la intervención fue posible gracias al trabajo conjunto entre el sistema de videovigilancia y el personal policial desplegado en la calle.

«Como parte de los protocolos habituales», el dominio del vehículo fue consultado en el SIFCOP, lo que permitió confirmar que el automóvil era buscado por la Justicia y activar rápidamente el operativo.

El aporte del monitoreo preventivo

El procedimiento volvió a poner de relieve la importancia del monitoreo permanente que realizan los operadores del 911 RN Emergencias. El uso de herramientas tecnológicas y el acceso a bases de datos nacionales permiten detectar situaciones que podrían pasar inadvertidas y brindar información en tiempo real para apoyar las investigaciones judiciales y las tareas de prevención del delito.