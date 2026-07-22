Aumentan a 13 los muertos por el fuerte temporal en Chile: hay cuatro desaparecidos y más de 63 mil aislados

El fuerte temporal en Chile dejó hasta el momento 13 muertos, cuatro desaparecidos y más de 63 mil personas aisladas, según el último balance del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres. La catástrofe afecta a 10 regiones del país y también provocó daños en cientos de viviendas y cortes de servicios.

La región de Coquimbo, la más afectada por la cantidad de víctimas fatales, se encuentra ubicada frente a San Juan y el norte de La Rioja. En tanto Atacama se situa aproximadamente a la altura de Catamarca y La Rioja, mientras que Valparaíso se extiende frente a Mendoza y el norte de San Luis.

Temporal en Chile: Coquimbo es la región más afectada por la catástrofe

El último informe de Senapred registra seis muertos en Coquimbo, dos en Atacama, uno en Valparaíso, uno en la Región Metropolitana, uno en Maule, uno en Biobío y uno en La Araucanía. Coquimbo es, además, la región con mayor cantidad de personas aisladas, con 40.111 casos.

El reporte oficial también contabiliza 16 lesionados en todo el país. Valparaíso concentra 15 de ellos, mientras que Biobío registra uno. En cuanto a los desaparecidos, son cuatro: dos corresponden a Atacama y dos a Coquimbo. a la Región Metropolitana.

Desde Senapred explicaron que el martes se incorporó una denuncia por tres personas de las que se había perdido rastro en San José de Maipo, en la Región Metropolitana. Pero el organismo informó este miércoles que los tres jovenes fueron hallados y se encuentran en buen estado.

Rutas anegadas por el temporal en Chile.

El temporal también provocó daños materiales en distintas regiones. El balance de Senapred contabiliza 100 viviendas destruidas, otras 3500 casas con daños mayores y unas 20 mil con daños menores.

El desastre de Chile en números: miles de familias damnificadas

En total, el temporal dejó 3.300 damnificados y 1.357 personas albergadas. La mayor cantidad de damnificados se concentra en Coquimbo, con 843, seguida por Valparaíso, con 818.

La cifra de personas aisladas asciende a 63.252 y se concentra principalmente en Coquimbo, con 40.111 casos, y Atacama, con 22.002. También se registran 950 personas aisladas en Valparaíso y otras 90 en Biobío.

La directora del Senapred, Alicia Cebrán, destacó el envío de ayuda humanitaria a la región de Atacama.

La directora del Senapred, Alicia Cebrián, informó este martes que «salió un segundo avión con destino a la Región de Atacama, con 9 toneladas de ayuda humanitaria, totalizando un poco más de 150 toneladas de ayuda ya enviadas a las regiones y estando en proceso de entrega a las distintas comunas”.