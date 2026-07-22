El petróleo Brent alcanzó los US$ 95: Trump amenazó a Irán con destruir infraestructura por cada ataque en el Estrecho de Ormuz

El bloqueo del Estrecho de Ormuz impulsó la cotización del crudo Brent por encima de los 95 dólares. (Foto: gentileza)

El conflicto militar en el Medio Oriente alcanzó un nuevo punto crítico tras la advertencia directa lanzada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, contra la República Islámica de Irán. En medio de una escalada que ya suma 11 noches consecutivas de bombardeos estadounidenses, la parálisis del Estrecho de Ormuz —por donde transita una quinta parte del petróleo mundial— disparó la cotización del crudo Brent hasta superar los US$95 por barril.

Según reportó la agencia internacional Associated Press (AP), el mandatario norteamericano recurrió a sus redes sociales para formalizar una represalia de escala sobre la infraestructura civil iraní si continúan las agresiones contra la navegación comercial en la región.

La amenaza de Trump: puentes y centrales eléctricas en la mira

La declaración del jefe de Estado norteamericano fija una regla de respuesta inmediata ante cualquier incursión de las fuerzas iraníes o sus aliados en el brazo de agua que conecta el Golfo Pérsico con el mar de Omán.

«De aquí en adelante, cada vez que la República Islámica de Irán dispare a un barco en el Estrecho de Ormuz, ya sea con misiles, cohetes, drones o cualquier otro dispositivo, Estados Unidos bombardeará y destruirá UN PUENTE O UNA CENTRAL ELÉCTRICA», sentenció Donald Trump en su mensaje oficial.

De acuerdo con los reportes del ejército estadounidense difundidos por la agencia AP, la más reciente oleada de ataques incluyó bombardeos sobre hangares de aeronaves y depósitos de drones en territorio iraní. Por su parte, la cadena estatal IRNA confirmó explosiones en múltiples provincias y el Ministerio de Salud de Irán reportó al menos 53 personas fallecidas y cerca de 600 heridos desde el inicio de las operaciones militares.

Ataques en Jordania y riesgo de impacto en una planta nuclear subterránea

La violencia comenzó a expandirse más allá de las fronteras iraníes. Las fuerzas armadas de Jordania informaron la intercepción de cuatro misiles y cuatro drones lanzados por Teherán sobre la ciudad costera de Aqaba, muy cerca de la frontera con Israel. A la par, se activaron alertas por proyectiles en Bahréin y la ciudad saudí de Dammam, mientras los rebeldes hutíes de Yemen amenazaron con extender los ataques hacia las rutas marítimas del Mar Rojo.

En este contexto de parálisis diplomática, el secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, advirtió desde Filipinas que no se puede permitir que «un Estado decida controlar un paso marítimo internacional y cobrar peaje bajo amenaza de volar embarcaciones».

Por último, fuentes oficiales confirmaron a la agencia AP que Donald Trump sugirió desde el Despacho Oval que las fuerzas norteamericanas podrían fijar como próximo objetivo militar la instalación nuclear subterránea conocida como «Montaña Pickaxe», ubicada en el complejo de Natanz, donde Irán ha continuado con los trabajos de enriquecimiento de uranio casi a nivel de armamento.