Nieve en la Patagonia: al menos 100 camiones varados en Las Lajas por el cierre de Pino Hachado este miércoles 22 de julio

El paso internacional Pino Hachado de Neuquén permanecerá cerrado durante la mañana de este miércoles 22. Las bajas temperaturas durante la madrugada generaron hielo en la calzada, comprometiendo el paso de los vehículos.

El pronóstico indica que las bajas temperaturas continuarán durante los próximos días,por lo cual se verían afectados por mayor tiempo a los transportes. Se espera una mejora gradual para el viernes.

El tramo internacional que empalma con Ruta 242 se encuentra «bajo corte total» debido a la presencia de hielo y nieve. Por la mañana, Vergara informó que los camiones y vehículos de carga se encuentran en un predio específicamente preparado para contener hasta 250 transportes

Vialidad Nacional informó que el paso estará cerrado «durante toda la jornada«, se solicita transitar con precaución también en la Ruta 237, Ruta 40 sur y 46 de Zapala a Aluminé.

Debido a esto, el ministerio de Seguridad mencionó que se deberá esperar el próximo reporte sobre el estado del paso, el cual será emitido a las 12:00. Las autoridades recomendaron mantenerse informado únicamente a través de los canales oficiales.

Pino Hachado cerrado: se estiman más de 100 camiones varados hasta nuevo aviso

Desde Defensa Civil, informaron que tras el corte del paso internacional, más de 100 camiones quedaron varados a la espera de que se restablezca la circulación de manera segura. Las autoridades recomendaron evitar viajes hacia Chile hasta que se normalice la situación.

En diálogo con DIARIO RÍO NEGRO el director de Defensa Civil, Daniel Vergara, enfatizó la importancia de no emprender viaje sin antes verificar el estado de las rutas y del paso internacional. El funcionario advirtió sobre el peligro latente del hielo y la nieve en la calzada, recordando como antecedente el reciente vuelco de un camión sobre la Ruta 242.

«La idea es que la gente no suba por una cuestión de seguridad y para prevenir cualquier accidente; tenemos la orden de que no suba nadie hasta que no se habilite el paso«, afirmó Vergara, al tiempo que apeló a la responsabilidad de los conductores e instó a informarse previamente en los puestos de la Policía de Tránsito en Zapala o Las Lajas.

El funcionario señaló que, si bien la acumulación de nieve genera severas complicaciones logísticas y operativas en el presente, resulta un factor indispensable para garantizar la provisión del recurso hídrico en toda la región durante la época estival.

Pino Hachado

Cierran el paso Pino Hachado: cómo estará el clima en los próximos días

El Servicio Meteorológico Nacional anunció este jueves para Las Lajas una mínima de -5° y una máxima de 3°. Se espera que la probabilidad de lluvia y nevisca en la zona continúe hasta el jueves. con posible caída de piedras en el km 48

A su vez, se alertó a los viajeros con dirección al paso internacional, que se debe circular con precaución debido a la presencia de animales sueltos. Equipos de limpieza y removedores de nieve operan en el lugar.