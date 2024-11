La sorpresiva confesión de Nicolás De la Cruz sobre Enzo Pérez: «Yo sé por qué se fue de River»

La salida de Enzo Pérez de River generó un antes y un después en el ciclo de Martín Demichelis en el Millonario. El histórico volante era una pieza fundamental del equipo y si bien se habló sobre una pelea con Martín Demichelis, nunca se confirmó. Ahora, Nicolás De la Cruz, ex River, aseguró saber los motivos de su salida.

A casi dos años de la polémica salida, el volante uruguayo, excompañero de Pérez, sorprendió al referirse a su salida y confesó saber por qué se fue. Además, reveló que no volvió a hablar con Martín Demichelis.

Durante una entrevista con Espn, De la Cruz se refirió al histórico mediocampista del Millonario y aseguró que «Enzo tendrá sus motivos, si habló o no habló. Tengo una gran relación con él, como con la mayoría de mis compañeros». Y agregó que «cada uno sabe si va a hablar o no o si hará mención de algún tema o no particular».

En ese sentido, sorprendió al revelar que «yo sé por qué Enzo se fue del club, pero es algo que le corresponde hablar a él y él sabe por qué me fui yo». Y sentenció: «Que Enzo hable o no ya es un tema de él«.

Nicolás De la Cruz aseguró que «ya no estaba cómodo en River»

«Luego de nuestra eliminación de Libertadores con Inter vinieron una serie de circunstancias que no voy a entrar en detalle. No me hicieron sentir cómodo y ya no estaba cómo dentro del club, entonces obviamente no hay ningún jugador por encima de ninguna institución y la decisión fue salir», aseguró el volante de Flamengo.

Por otra parte, descartó las chances de volver al Millonario: «Simplemente fue más algo de la prensa que lo que realmente iba a suceder. En ningún momento se me pasó por la cabeza ahora volver al club».