Maximiliano Amarfil seguirá en primera y jugará la Copa Libertadores en Platense

Maxi Amarfil renovó con Cipolletti antes de ir a préstamo a Platense. (Foto: Matías Subat)

Luego de renovar su contrato en Cipolletti, Maximiliano Amarfil acordó su llegada a Platense donde jugará la Liga Profesional y la Copa Libertadores.

El volante amplió su vínculo con el Albinegro hasta diciembre del 2027 y en el Calamar estará a préstamo hasta finalizar este año.

El acuerdo incluiría una opción de compra por el 50% del pase a mitad de año y una obigación de compra si juega una determinada cantidad de partidos al finalizar el 2025.

De esa manera, Cipolletti evitaría que pase lo que ocurrió con Independiente Rivadavia donde Amarfil fue titular todo el año pero el club mendocino hizo uso de la opción de compra, que no era obligatoria.

El mediocampista también estuvo en el radar de Instituto y Unión. En Platense, dirigido por Walter Zunino, tendrá la chance de jugar la Libertadores a la que el equipo clasificó tras ser campeón del Apertura 2025.