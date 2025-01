Otro argentino al Inter Miami: quién será el nuevo compañero de Lionel Messi

Inter Miami continúa buscando refuerzos en el mercado de pases para su plantel de cara a la temporada 2025, en el que será uno de los anfitriones del Mundial de Clubes. En este contexto, las Garzas oficializaron un nuevo argentino que acompañará a Lionel Messi en el ataque.

El capitán argentino podrá liderar el ataque del elenco de Miami junto a su nuevo compatriota, Tadeo Allende.

El exjugador de Godoy Cruz llega a préstamo desde Celta de Vigo, donde no tenía la continuidad que esperaba.

Desde Córdoba a Miami ✨ Bienvenido al sueño, Tadeo 💗🖤



We’ve signed attacker Tadeo Allende on a one-year loan from Spanish LaLiga side Real Club Celta de Vigo through the end of the 2025 Major League Soccer (MLS) season.



