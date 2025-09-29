Pacífico eliminó a Confluencia y pasó a la final patagónica de la Copa Federal femenina

Pacífico volvió a derrotar a Confluencia en la semifinal de vuelta y clasificó a la final de la región patagónica de la Copa Federal Femenina de fútbol.

En el duelo entre equipos neuquinos, las Decanas se impusieron 4 a 1 en la cancha de Sapere después del 4 a 2 que habían conseguido en la ida para cerrar el global con un contundente 8 a 3.

Los goles del segundo partido fueron de Carla Isolabella, Manuela Alemán (2) y Lucía Soto. En la ida, habían convertido Marian González, Lucía Soto y Alaniz Ranquehue (2).

La final patagónica será contra Ferrocarril del Estado de Comodoro Rivadavia que venció 11 a 2 en el global a Hispano Americano de Río Gallegos.

Pacífico va por el premio doble

El que se imponga en la final patagónica clasificará al cuadro final de la Copa Federal en AFA y además disputará una nueva instancia para determinar el campeón del interior.

La definición de la Copa Federal en el predio de AFA en Ezeiza tendrá a: Independiente Rivadavia de Mendoza (Cuyo), Juventud Unida de Tandil (Buenos Aires Pampeana Sur), Somisa de San Nicolás (Buenos Aires Pampeana Norte), Atlético Tucumán (Norte), Central Córdoba de Santiago Del Estero (Centro), Guaraní Antonio Franco de Posadas (Litoral Norte) y Santa María De Oro de Concordia (Litoral Sur). A esos se sumarán 8 equipos de primera división.

Además, los ocho campeones del interior definirán un campeón anual. El ganador de la región patagónica compartirá grupo con Independiente Rivadavia de Mendoza, Juventud Unida de Tandil y Somisa de San Nicolás.