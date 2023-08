Presentaron a Alejo Véliz en Tottenham después de su millonaria venta

El delantero argentino Alejo Véliz fue presentado este martes como refuerzo de Tottenham de cara a la próxima temporada y será compañero de sus compatriotas Cristian «Cuti» Romero y Giovani Lo Celso.

La venta más cara en la historia de Rosario Central firmó un contrato con su nuevo club hasta junio de 2029 y vestirá la camiseta con el dorsal 36.

El traspaso de Véliz se concretó en un pago inicial de 15 millones de dólares para el Canalla, pero la cifra asciende a los 23 millones de la misma moneda con complementos e impuestos incluidos.

En el escenario internacional, el delantero de 19 años jugó con la Selección Argentina en la Copa del Mundo Sub-20 y en el Campeonato Sudamericano a principios de este año en la categoría, en los cuales marcó tres goles en nueve apariciones.

Por su parte, desde Rosario también anunciaron la venta: “El Club Atlético Rosario Central informa que llegó a un acuerdo total con Tottenham Hotspur de Inglaterra por la transferencia de Alejo Veliz. De esta manera, el centrodelantero de 19 años nacido en la localidad santafesina de Godeken, da un importante paso en su carrera al sumarse a la Premier League, una de las ligas más prestigiosas del mundo”. Desde su debut en la Primera División del Canalla en Julio de 2021, disputó 63 partidos y anotó 19 goles.

«Estando acá es como tocar el cielo con las manos. Cuando me enteré del interés, no lo podía creer, no caía, hasta que llegué», dijo Véliz en un video difundido por Tottenham en sus redes sociales.

«Estoy con muchas ganas, metido al ciento por ciento. Gracias a Dios tengo una familia que me acompaña y es un sueño llegar a un club tan grande y lo quiero aprovechar», agregó.

“I'm going to give everything I can for this shirt”



Alejo's first words as a Spurs player 💬 pic.twitter.com/N7WwJhDbVm