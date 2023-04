Qué dijo Yael Falcón Pérez, el árbitro que cobró el penal para Racing contra Independiente

Yael Falcón Pérez, arbitro de Independiente – Racing que quedó en el ojo de la tormenta por penal que cobró a favor de la Academia, afirmó que luego del partido recibió amenazas y pintadas en su casa. Además, se defendió de las críticas y aseguró que su decisión fue acertada.

«Tuve amenazas. Amenazas en la casa de mi mamá. Decidir y tener amenazas, que generen situaciones, que sepan dónde voy al colegio (es docente), que me digan dónde va mi hijo al colegio. Muchas veces, lo que se dice denotan o denigran la profesión. Somos personas, tenemos una vida normal y corriente. De ahí, a la exposición y vivir situaciones complejas, aún en el acierto, no me quiero imaginar lo que es en el error«, dijo en declaraciones a ESPN.

Siguiendo la línea, agregó: «Pintadas en la casa, que pinten cosas en la puerta. Mi madre es médica. No está acostumbrada a vivir estas cosas. Mi hijo es chico, no lo entiende. Hay errores, todos nos equivocamos. Hay errores, sí, compartámoslos. Una cosa es equivocarse y otra cosa es ser tendencioso queriendo generar una consecuencia en el árbitro».

Por otra parte, el encargado de impartir justicia se mostró seguro de su decisión y firme a la hora de analizar la jugada: «El empujón empieza afuera y termina sobre la línea. Lo empujan sobre la línea y caen los dos adentro, yo consideré penal y lo vi limpio. Cuando yo sentencio la decisión, el VAR empieza a hacer su chequeo y me confirman el penal. Me dijeron que me quede tranquilo, que era penal y que estaba en la línea. Obviamente, cuando salí al segundo tiempo estaba tranquilo y seguro de mi trabajo».

Por último, el árbitro disparó contra las críticas que recibió luego del clásico de Avellaneda: «Lo hecho, hecho está. Si ves algo vas a salir condicionado. Todos hemos errado, he visto jugadores patear a la segunda bandeja, vi periodistas decir que Scaloni no podía ser técnico de la Selección y también criticaron a Messi. Y vi árbitros que fallaron. Todos somos seres humanos».

La defensa de Beligoy a Falcón Pérez: «Fue penal»

El director nacional de arbitraje, Federico Beligoy, fue contundente a la hora de hablar sobre el arbitraje de Yael Falcón Pérez en el clásico de Avellaneda y aclaró que «no hay debate posible» porque —en su criterio— «fue penal».

«Lo crucial es que hay una decisión contundente y acertada del árbitro en el campo de juego. Eso es importantísimo. A partir de ahí, de acuerdo con el protocolo del VAR, los que trabajan en la cabina buscaron confirmar o no su determinación. Analizamos el punto de contacto del jugador de Independiente con el de Racing desde dos ángulos diferentes y confirmamos que la decisión era correcta. No hay debate posible porque fue penal», sentenció Beligoy sobre la falta de Nicolás Vallejos sobre Facundo Mura.

Además, el ex árbitro explicó el paso a paso según el reglamento jugadas similares: «Se certificó que la falta fue sobre la línea y más adentro también. Para que el VAR diera vuelta esa decisión, tenía que tener elementos contundentes para demostrar que la falta había sido fuera del área y ocurrió todo lo contrario. Además, no se debe olvidar que la línea es parte del área. No hay polémica en esa jugada».

Beligoy resaltó la labor de Falcón Pérez en el clásico entre Racing e Independiente y sumado a sus antecedentes, derivó en una decisión para el futuro del árbitro: «Yael es hiperprofesional y por eso fue designado para trabajar en el Mundial Sub 20 como árbitro anfitrión».

La opinión de Víctor Blanco, presidente de Racing

El presidente de Racing, Víctor Blanco, manifestó que el desempeño de Yael Falcón Pérez en el clásico de Avellaneda fue correcto y que es «un árbitro con mucho futuro», luego de la jugada que generó polémica y que derivó en penal para la Academia y selló el empate frente a Independiente.

«Fue un partido que vino con mucha polémica desde la semana anterior y después fue un partido normal donde se dio un resultado que creo que fue bastante parejo», expresó Blanco.

Además, el presidente de Racing profundizó sobre la polémica jugada: «Sabés la bronca que tenemos nosotros del partido con Gimnasia, que nos dirigió el mismo árbitro y nos dio un penal en contra, no nos dio un penal a nosotros…Es así, a veces te toca a favor y a veces en contra».