Qué edad van a tener los jugadores de la Selección Argentina en el Mundial 2030

Después del subcampeonato en el Mundial 2026, es inevitable empezar a pensar en cuál es la base que queda en la Selección Argentina de cara el próximo proceso rumbo a la copa del 2030.

El plantel tiene una buena cantidad de jugadores jóvenes que podrían continuar y llegar en óptimas condiciones al siguiente Mundial dentro de cuatro años.

Lionel Messi, hoy con 39, aún no definió su futuro en la Selección. De todas formas, aunque pueda seguir un tiempo más parece casi imposible que llegue al 2030. Al tratarse de él, se permite mantener una mínima esperanza.

Nicolás Otamendi, de 38 años, también está entre los que jugaron su último Mundial este año. Otros referentes como Rodrigo De Paul (32), Leandro Paredes (32), Nicolas Tagliafico (33), están algo justo pero no se los podría descartar.

En el arco, Dibu Martínez (33) todavía llegaría pero él mismo puso en duda su continuidad. Está muy parejo de edad con Gerónimo Rulli (34) y Juan Musso (32). En ese puesto, asoma para el futuro Santiago Beltrán (21), arquero de River,

Los más jóvenes de Qatar 2022 que todavía tienen para rato son Cristian Romero (28), Lisandro Martínez (28), Alexis Mac Allister (27), Enzo Fernández (25), Julián Álvarez (26), Lautaro Martínez (28) y Thiago Almada (25).

En el plantel de 26 jugadores de esta copa se sumaron otros de corta edad como Nico Paz (21), Valentín Barco (21), Giuliano Simeone (23) y José López (25).

Otros futbolistas que estuvieron en el radar y podrían sumarse con Máximo Perrone, Emiliano Buendía, Tomás Aranda, Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Franco Mastantuono, Matías Soulé, Gianluca Prestianni, entre otros.

Si se tiene en cuenta dónde estaban varios de los campeones de Qatar 2022 cuanto terminó Rusia 2018, se puede creer que hay varios que todavía están por aparecer.

En ese momento, Dibu estaba a préstamo en Getafe, Nahuel Molina y Lisandro Martínez en Defensa y Justicia, Cuti Romero en Belgrano, Alexis Mac Allister en Argentinos Juniors y Enzo Fernández en la reserva de River, solo por nombrar algunos casos.

Qué edad tendrán los jugadores de Argentina en 2030

Arqueros

Emiliano Martínez (37 años)

(37 años) Gerónimo Rulli (38 años)

(38 años) Juan Musso (36 años)

Defensores

Nahuel Molina (32 años)

(32 años) Gonzalo Montiel (33 años)

(33 años) Cristian «Cuti» Romero (32 años)

(32 años) Lisandro Martínez (32 años)

(32 años) Leonardo Balerdi (31 años)

(31 años) Nicolás Otamendi (42 años)

(42 años) Nicolás Tagliafico (37 años)

(37 años) Marcos Senesi (33 años)

Mediocampistas

Leandro Paredes (36 años)

(36 años) Rodrigo De Paul (36 años)

(36 años) Alexis Mac Allister (31 años)

(31 años) Enzo Fernández (29 años)

(29 años) Exequiel Palacios (31 años)

(31 años) Giovani Lo Celso (34 años)

(34 años) Valentín Barco (25 años)

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