Rincón pasó a semifinales y espera rival en la Copa Neuquén femenina

Deportivo Rincón sigue a paso firme en la doble competencia y avanzó a las semifinales de la Copa Neuquén femenina al derrotar 1 a 0 como local a Don Bosco.

Al igual que el último domingo por el Regional Amateur, el único gol del encuentro lo anotó Jazmín Moyano, que tiene 15 años y es la hija del entrenador, Ariel Moyano.

Ahora Rincón espera su rival que saldrá del duelo entre Maronese e Independiente el sábado desde las 16. Si pasa el Dino se jugará en la capital y si avanza el Rojo será en el norte neuquino.

Los otros dos equipos de Lifune que juegan el Regional, Confluencia y Pacífico, también pasaron a semis y se enfrentarán en esa instancia.

Jazmín Moyano, la joven goleadora de Rincón

Con apenas 15 años, Jazmín Moyano anotó dos veces seguidas el gol del triunfo de Rincón ante Pacífico por el Regional Amateur y contra Don Bosco por la Copa Neuquén.

«Con Don Bosco fue un partido peleado, nos relajamos un poco al final pero lo pudimos ganar. Y contra Pacífico ya fuimos con la mente ganadora y lo logramos», destacó en diálogo con «Subite al Podio» de RN Radio.

Sobre el hecho de que su papá sea el técnico del equipo señaló: «Yo estoy súper feliz de que mi papá sea el entrenador. En la cancha es mi DT no mi papá. Él me preguntó si me molestaba cuando se lo ofrecieron. Le dije que no había problema porque en la cancha iba a ser una jugadora más»

Escuchá la nota de Jazmín Moyano en «Subite al Podio» de RN Radio

