Rincón va por el batacazo contra San Lorenzo por la Copa Argentina: hora, TV y formaciones

Este viernes a la noche en Buenos Aires, Deportivo Rincón afrontará el partido más relevante de su historia. El equipo neuquino se medirá con San Lorenzo de Almagro por los 32avos de la Copa Argentina.

El encuentro será a partir de las 21:15 en el Estadio Centenario de Quilmes. Transmite TyC Sports y el árbitro será el cordobés Álvaro Carranza.

El León consiguió su boleto en el último Federal A en su segunda experiencia en la Copa Argentina. La primera fue en 2018 cuando enfrentó a Newell’s con derrota 2 a 0 en Santa Fe.

En ese momento, el torneo tenía otro formato y Rincón pasó dos fases previas contra Ferro de Olavarría y Sol de Mayo. Héctor Rueda, Nicolás Di Bello y Fernando Inda son los que se mantienen actualmente de aquel plantel.

Para el equipo neuquino será su debut en esta temporada ya que tiene fecha libre en el arranque del Federal A. Su presentación en el torneo será el domingo 29/03 con FADEP en Mendoza.

Con Pablo Castro ratificado como DT, Rincón mantuvo una base y le sumó la llegada de 14 refuerzos que integraron la mayoría de la delegación que viajó al partido.

San Lorenzo llega en un momento complejo después de la dura goleada que sufrió con Defensa y Justicia 5 a 2 como local que derivó en la salida de Damián Ayude como entrenador.

El DT interino será el técnico de la reserva, Alan Capobianco. El club avanzó en el regreso de Pablo Guede que asumiría la próxima semana.

Aunque Rincón ya tuvo su experiencia en el torneo ante Newell’s, el peso específico de San Lorenzo hace que este sea el partido con mayor repercusión de su historia, aunque técnicamente pueda no ser el más importante.

La Copa Argentina está llena de sorpresas y batacazos con triunfos de equipos de categorías menores. Soñar es gratis y la ilusión es grande.

Posibles formaciones

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez; Nicolás Di Bello, Rodrigo Herrera, Jonathan Fleita, Juan Albertinazzi; Daniel Carrasco, Axel Oyola, Facundo Miguel, Rodrigo Montes, Ezequiel Ávila y Cristian Cangá. DT: Pablo Castro.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Guzmán Corujo, Mathias De Ritis; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi; Alexis Cuello, Luciano Vietto, Facundo Gulli; y Rodrigo Auzmendi. DT: Alan Capobianco.

Árbitro: Álvaro Carranza

Estadio: Centenario de Quilmes

Hora: 21:15

TV: TyC Sports