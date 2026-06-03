Rosario Central decidió echar a Jorge Almirón y buscará un nuevo entrenador

Después de la mala imagen que mostró su equipo en la eliminación del domingo contra Estudiantes por la Copa Argentina, la dirigencia de Rosario Central decidió echar a Jorge Almirón como director técnico.

El Canalla lo hará oficial en las próximas horas. A pesar de que los números del DT no son malos, no gustó la manera en que quedó afuera con el Pincha y contra River en las semifinales del Apertura.

Almirón duró solo seis meses en el cargo ya que asumió para el comienzo de este año en reemplazo de Ariel Holan. En la Copa Libertadores hizo una buena campaña al clasificar a octavos de final aunque perdió la chance de ser primero de grupo al caer en la última fecha con Independiente del Valle.

Lo que complicó al DT fue el planteo ante River en el Monumental, donde tuvo una floja presentación. Algo similar ocurrió ante Estudiantes, con el que perdió 3 a 0 en un encuentro sin equivalencias. Fue tan malo el rendimiento, que los jugadores le pidieron perdón a la hinchada al finalizar el duelo.

En total, dirigió 27 partidos con 15 triunfos, 5 empates y 7 derrotas (62% de efectividad). Más allá de las cifras, su salida está relacionada con las formas y no con estrictamente con los resultados.

Ahora, Central deberá buscar un nuevo entrenador para un segundo semestre en el que tendrá como principal objetivo la Copa Libertadores. Por octavos de final, enfrentará a Corinthians.