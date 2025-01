San Lorenzo y otro equipo argentino quieren a Esteban Rolón: cuál es la postura de Boca

Luego de lo que fueron las incorporaciones de jerarquía que cerró Boca, empezaron los sondeos por los jugadores que están en el plantel y podrían salir en este mercado de pases. Ese es el caso de Esteban Rolón, quien es seguido por San Lorenzo y Rosario Central.

El mediocampista central fue considerado por Fernando Gago luego de finalizar su préstamo en Belgrano, aunque en el Xeneize no ven con malos ojos negociarle una salida al mediocampista central.

Las recientes llegadas de Ander Herrera y Williams Alarcón, sumado a las presencias de Tomás Belmonte, Ignacio Miramón y Agustín Martegani, quienes ya estaban en el plantel, hacen parecer que el exjugador de Huracán estaría muy lejos en el consideración.

Por el momento, las consultas del Ciclón y el Canalla para contar con el volante central fueron por un préstamo, y desde Boca lo estarían analizando. Aunque todavía esperan que llegue un ofrecimiento formal por Rolón para comenzar las negociaciones.

De esta manera, el ex Pirata parecería estar una vez más afuera de la Bombonera y saldría nuevamente en este mercado de pases.

Gary Medel reveló detalles de su salida en Boca: «No era feliz»

El volante habló en conferencia de prensa en Chile durante su presentación en la Universidad Católica y reveló detalles de su anticipada rescisión de contrato en el Xeneize, que vencía a fines de 2025. “Estaba jugando poco y no era feliz. Necesitaba volver a encontrarme conmigo mismo y la alegría del fútbol que siento al estar adentro de la cancha», planteó.

Aunque remarcó que mantiene una buena relación con Juan Román Riquelme, quien fue su excompañero en 2010: «No me sentía bien, eso fue lo que pasó. Estoy agradecido con Boca porque siempre me ha tratado bien”.