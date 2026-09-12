Federal A: Cipolletti tiene que bajar al puntero para clasificarse en la zona campeonato

El Albinegro tiene un partido clave en La Visera ante Alvarado.

La anteúltima fecha de la segunda fase del Federal A se disputará este domingo con cruces determinantes para los equipos regionales de la categoría. En la zona campeonato, Cipolletti recibe a Alvarado de Mar del Plata en La Visera de Cemento. Será desde las 15:30 con el arbitraje del cordobés Leandro Sosa Abrile.

El Albinegro está fuera de la zona de clasificación que integran los cuatro primeros pero solo por diferencia de gol (tiene 7-7). Está igualado en 9 puntos con Kimberley (8-6) y Villa Mitre (5-3), que son cuarto y quinto, respectivamente.

Este panorama hace que Cipo esté obligado a ganar hoy. Un empate o una derrota lo pueden dejar con un pie afuera. En la última visitará a Juventud Antoniana que ya no tiene chances y jugará la reválida por el segundo ascenso.

Por su parte, Alvarado llega puntero y está invicto en esta instancia (lleva 8 sin perder). Los otros tres cruces del grupo serán: Kimberley – Huracán Las Heras a las 15 en Mar del Plata, Argentino – Villa Mitre a las 15:45 en Monte Maíz y Atenas – Juventud Antoniana en Río Cuarto a las 16:30.

Por otro lado, el club Albinegro anunció que se reincorporó al plantel Federico Acevedo, que estará disponible para este partido.

El delantero había quedado apartado por no llegar a un acuerdo por la renovación de su contrato, que es hasta diciembre. Con su regreso, Cipo recupera una pieza importante en ofensiva al tratarse de su goleador en esta temporada.

Rincón viaja a Mendoza para medirse con FADEP en busca de la clasificación a los playoffs.

Por la fase reválida, Deportivo Rincón visitará a FADEP el domingo a las 11:30 en Mendoza. El juez principal será José Díaz, oriundo de Villa Mercedes.

El León está puntero del grupo con San Martín de Mendoza y busca dar un paso clave rumbo a la clasificación a los playoffs por el segundo ascenso.

Además, Sol de Mayo recibe a Juventud Unida Universitario de San Luis a las 16 en Viedma con el arbitraje del mendocino Jorge Etem.

El Albiceleste intentará ganar para asegurar la permanencia en la categoría. Solo le saca tres puntos de Círculo Deportivo de Otamendi que está en zona de descenso al igual que Santamarina de Tandil. Si los rionegrinos no logran el triunfo se pueden complicar para la última fecha.

Los demás partidos de esta zona serán: Santamarina – Costa Brava a las 11 en Tandil, Germinal – Brown de Madryn a las 15:30 en Rawson y San Martín – Círculo Deportivo desde las 16 en Mendoza.