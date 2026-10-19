Santos FC sigue puntero luego de una fecha con muchos goles en la Liga de Avellaneda

Santos FC ganó y sigue en lo más alto de la Liga de Avellaneda que disputó su novena fecha. El equipo de Luis Beltrán goleó 5 a 1 a Juventud Unida de Choele Choel y se mantiene primero en la tabla general.

El Deportivo Pomona logró un gran triunfo de visitante por 3 a 0 ante Almafuerte de Choele Choel. El equipo vencedor fue protagonista de principio a fin y abrió el marcador a los 15 minutos con un tanto de Zura.

A los 30’, amplió la ventaja mediante Jesús Nieto que recibió un centro, controló y definió. Sobre el cierre del encuentro, el propio Nieto realizó una gran jugada personal y marcó el 3-0 final.

Los demás resultados fueron: La Colonia 4 – Puente Molina 3, Sportsman 6 – Belisle 4, Chimpay 2 – Deportivo Beltrán 1 y Lamarque 2 – Villa Unión 0.

La Liga de Avellaneda se quedó sin representantes en el Regional Amateur. Sportsman quedó afuera ante Atlético Regina y Deportivo Beltrán no pudo con Jorge Newbery de Patagones.