Este martes, el Consejo Federal comunicó el valor de las entradas para el torneo y generó indignación por el precio elevado. Los detalles.

Se dieron a conocer los precios de las entradas para el Regional Amateur y hay polémica

Una nueva edición del Torneo Regional Amateur se acerca. La competencia, que estará integrada por una gran cantidad de equipos de Río Negro y Neuquén, comenzará el próximo 19 de octubre. En la edición 2025/2026, participarán aproximadamente 333 clubes de todo el país.

En la antesala de la competencia, el Consejo Federal emitió un comunicado donde reveló los precios de las entradas y generó indignación en los hinchas. El valor mínimo de un ticket será de 15 mil pesos, mientras que el máximo será de 20 mil, indicaron.

Además, los jubilados, pensionados y damas pagarán la mitad del valor fijado para cada encuentro. A su vez, el precio de las credenciales será de 8 mil pesos. También aclararon que cada club deberá fijar el valor de los adicionales a platea.

Para cerrar, mencionaron que cada institución tendrá que comunicar a su Liga los valores fijados para cada partido del torneo.

La noticia llegó como un balde de agua fría para los fanáticos y sufrió un fuerte rechazo en las redes sociales. Varios usuarios se quejaron y argumentaron que los directivos no saben la situación económica que atraviesa el país. Algunos, además mencionaron que ese es el valor de un ticket para un partido de la Primera Nacional, la segunda categoría del futbol argentino.

Los clubes de Río Negro y Neuquén que participarán del Regional Amateur

El Torneo Regional Amateur es la competencia más federal del futbol argentino. Con participación de todas las provincias, el certamen ya es un clásico en el calendario. Además, brinda cuatro ascensos al Federal A.

Según Ascenso del Interior, este miércoles 8 de octubre se conocerá el fixture oficial. En la primera fase, habrá zonas de 3 o 4 equipos que estarán integradas por clubes con una cercanía geográfica.

En la edición 25/26, habrá una masiva participación de clubes de la zona. En total, 16 clubes de Río Negro jugarán el torneo: 6 de Liga Confluencia, 4 de Liga Rionegrina, 3 de Lifuba, 1 de Liga Avellaneda y 1 de Liga de Río Colorado. Vale la pena destacar que 9 equipos se ganaron su lugar por mérito deportivo y 7 instituciones recibieron una licencia. En la lista hay dos equipos oriundos de Buenos Aires, pero que juegan en la Liga Rionegrina.

Río Negro:

La Amistad (Cipolletti)

Atlético Regina (Villa Regina)

Deportivo Roca (General Roca)

Pillmatún (Cipolletti)

Argentinos del Norte (General Roca)

Unión Alem Progresista (Allen)

Talleres (San Antonio Oeste)

Huahuel Niyeo (Ing. Jacobacci)

Deportivo Villalonga (Buenos Aires)

Jorge Newbery (Buenos Aires)

Puerto Moreno (Bariloche)

Estudiantes Unidos (Bariloche)

Cruz del Sur (Bariloche)

Asociación Española (Luis Beltrán)

Sportsman (Choele Choel)

Independiente (Río Colorado)

Por otro lado, 6 equipos de Lifune participarán de la competencia. En este caso, 5 clubes se ganaron su lugar dentro de la cancha y solo uno (Independiente) recibió la licencia deportiva.

Neuquén:

San Patricio del Chañar

Maronese (Neuquén)

Patagonia (Neuquén)

Independiente (Neuquén)

Alianza (Cutral Co)

Petrolero Argentino (Plaza Huincul)

Fuente: Ascenso del Interior