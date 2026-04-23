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Se confirmó la lesión de Lamine Yamal en Barcelona: ¿Llega al Mundial?

Lamine Yamal salió lesionado ayer en Barcelona y encendió las alarmas en la Selección de España rumbo al Mundial 2026.

Redacción

Por Redacción

Lamine Yamal se perderá el último tramo de la temporada con Barcelona. (Foto: AFP)

Lamine Yamal se perderá el último tramo de la temporada con Barcelona. (Foto: AFP)

A menos de 50 días para el comienzo del Mundial 2026, cualquier molestia física de un jugador enciende las alarmas en su selección como ocurrió en las últimas horas con Lamine Yamal.

El jugador de Barcelona salió lesionado ayer en el partido ante Celta de Vigo en el Camp Nou después de convertir el único gol del partido de penal.

El juvenil sintió el tirón después del remate desde los doce pasos y pidió el cambio automáticamente. Hoy se confirmó que la lesión fue un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

El jugador tendrá aproximadamente un mes de recuperación por lo que se perderá lo que resta de la temporada con el Barcelona.

La buena noticia para la selección de España es que Yamal llegará en condiciones al Mundial. El club catalán informó que el futbolista «seguirá un tratamiento conservador» y «está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial».


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A menos de 50 días para el comienzo del Mundial 2026, cualquier molestia física de un jugador enciende las alarmas en su selección como ocurrió en las últimas horas con Lamine Yamal.

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