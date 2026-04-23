Se confirmó la lesión de Lamine Yamal en Barcelona: ¿Llega al Mundial?

Lamine Yamal se perderá el último tramo de la temporada con Barcelona. (Foto: AFP)

A menos de 50 días para el comienzo del Mundial 2026, cualquier molestia física de un jugador enciende las alarmas en su selección como ocurrió en las últimas horas con Lamine Yamal.

El jugador de Barcelona salió lesionado ayer en el partido ante Celta de Vigo en el Camp Nou después de convertir el único gol del partido de penal.

El juvenil sintió el tirón después del remate desde los doce pasos y pidió el cambio automáticamente. Hoy se confirmó que la lesión fue un desgarro en el bíceps femoral de la pierna izquierda.

LA ALERTA MUNDIAL QUE ENCENDIÓ LAMINE YAMAL: el crack español ejecutó el penal, lo convirtió y salió lesionado.



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El jugador tendrá aproximadamente un mes de recuperación por lo que se perderá lo que resta de la temporada con el Barcelona.

La buena noticia para la selección de España es que Yamal llegará en condiciones al Mundial. El club catalán informó que el futbolista «seguirá un tratamiento conservador» y «está previsto que esté disponible para la disputa del Mundial».