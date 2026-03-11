Se confirmó la sede y el horario de Deportivo Rincón – San Lorenzo por la Copa Argentina

A 9 días del partido, hoy se confirmó la sede y el horario del duelo de 32avos de final de la Copa Argentina entre Deportivo Rincón y San Lorenzo.

El encuentro se jugará el viernes 20 de marzo en el Estadio Centenario Ciudad de Quilmes desde las 21:15. Las otras sedes que tenían chances eran Banfield y Lanús, también en el conurbano bonaerense.

La cancha de Quilmes, inaugurada en 1995, tiene capacidad para 32.500 espectadores. En los próximos días se informará cómo será la venta de entradas.

Para el León será su debut en la temporada ya que tiene libre ese fin de semana en el arranque del Federal A. Su presentación en ese torneo será contra FADEP en Mendoza el 29/03.

San Lorenzo tendrá un calendario apretado ya que hoy se mide con Boca, el lunes con Defensa y Justicia, el viernes siguiente con Rincón y el miércoles posterior a Riestra. Son cuatro partido en quince días.