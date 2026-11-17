En una de las zonas más exclusivas de Los Ángeles, Ashton Kutcher y Mila Kunis eligieron alejarse de la arquitectura tradicional de las mansiones de Hollywood para construir una casa inspirada en los antiguos graneros estadounidenses. El resultado es KuKu Farms, una residencia donde el diseño contemporáneo, los materiales naturales y la sustentabilidad conviven en perfecta armonía.

La propiedad fue presentada por la revista especializada Architectural Digest en 2021 y volvió a despertar interés por su particular propuesta arquitectónica. Ubicada en una colina de Beverly Hills, ocupa un terreno de aproximadamente 2,4 hectáreas y fue concebida para integrarse al paisaje, aprovechar la luz natural y producir más electricidad solar de la que necesita para funcionar.

Una casa con espíritu de campo en pleno Beverly Hills

El proyecto estuvo a cargo del reconocido arquitecto Howard Backen, del estudio Backen & Gillam Architects, mientras que el interiorismo fue desarrollado por Vicky Charles, fundadora de Charles & Co. y exdirectora de diseño de Soho House.

La premisa de la pareja era construir una vivienda que pareciera haber estado en ese lugar durante décadas, como un antiguo granero transformado en una residencia moderna.

Para lograrlo, los profesionales recurrieron a volúmenes simples, techos elevados, estructuras de madera y grandes superficies vidriadas, una combinación que aporta calidez sin renunciar a la estética contemporánea.

El conjunto arquitectónico está formado por una casa principal, una construcción destinada a huéspedes y entretenimiento, y un pabellón independiente para reuniones al aire libre.

Las diferentes estructuras se distribuyen estratégicamente para aprovechar las vistas panorámicas y generar una conexión permanente con el entorno natural.

Madera recuperada, hormigón y vidrio: las claves del diseño

Uno de los aspectos más destacados de KuKu Farms es su elección de materiales.

La madera recuperada es protagonista tanto en los pisos como en las vigas y los revestimientos, aportando texturas y una sensación de autenticidad que recuerda a las construcciones rurales tradicionales.

El hormigón visto introduce un lenguaje más moderno y contrasta con la calidez de la madera, mientras que los grandes ventanales permiten que la luz natural atraviese los ambientes.

En el sector destinado al entretenimiento, las puertas corredizas de vidrio alcanzan aproximadamente 5,8 metros de altura, lo que genera una continuidad visual entre los espacios interiores y exteriores.

La arquitectura apuesta por una paleta de tonos neutros, superficies naturales y ambientes amplios, donde los materiales tienen más protagonismo que los elementos decorativos.

Una casa sustentable que genera más energía de la que consume

Más allá de su estética, la sustentabilidad fue uno de los pilares centrales del proyecto.

La residencia funciona con energía solar gracias a un sistema de paneles fotovoltaicos instalados de manera discreta sobre la estructura principal.

Según la información difundida por Architectural Digest y los responsables de ingeniería del proyecto, los paneles generan más electricidad de la que demanda la propiedad, un aspecto especialmente relevante por las dimensiones del conjunto.

El diseño también incorpora criterios de eficiencia energética, aprovechamiento de la iluminación natural y sistemas de climatización adaptados a los grandes espacios y superficies vidriadas.

La pareja también incorporó un pozo para riego y sectores destinados al cultivo, reforzando el vínculo entre la vivienda y la tierra.

Interiores cálidos: el equilibrio entre lo rústico y el lujo contemporáneo

La diseñadora Vicky Charles buscó que los ambientes conservaran el carácter de una casa de campo, pero con el confort de una residencia de alta gama.

Los espacios combinan sofás amplios, alfombras antiguas, muebles de líneas simples, textiles naturales y piezas de diseño contemporáneo.

En el living, los tonos neutros y las texturas suaves acompañan las paredes de hormigón y los pisos de roble recuperado.

La cocina mantiene la misma identidad arquitectónica, con muebles de madera, revestimientos artesanales y lámparas colgantes que aportan personalidad.

Uno de los detalles más llamativos es una gran araña de cristal instalada en el espacio de entretenimiento, una pieza que contrasta deliberadamente con la estética rústica del granero.

Este juego entre elementos sofisticados y materiales tradicionales es uno de los recursos que definen la personalidad de la vivienda.

Arquitectura integrada al paisaje: una tendencia que gana protagonismo

La casa de Ashton Kutcher y Mila Kunis representa una interpretación contemporánea del estilo modern farmhouse, una corriente arquitectónica que recupera elementos de las viviendas rurales y los combina con soluciones actuales.

En este tipo de proyectos, la conexión con el exterior resulta fundamental. Las galerías, los ventanales de gran tamaño y la continuidad de los materiales permiten integrar los ambientes con jardines, patios y espacios abiertos.

En KuKu Farms, la piscina, las áreas verdes y los pabellones se organizan para acompañar la topografía y las vistas del terreno.

La propuesta demuestra que una vivienda de lujo no necesita recurrir a la ostentación arquitectónica para destacarse. La calidad de los materiales, la eficiencia energética y la relación con la naturaleza pueden convertirse en sus principales atributos.

KuKu Farms: una casa que redefine el concepto de lujo sustentable

El desarrollo de la residencia demandó aproximadamente cinco años de planificación y construcción. Durante ese tiempo, Kutcher y Kunis participaron activamente en las decisiones relacionadas con la arquitectura, los materiales y la distribución de los espacios.

El resultado es una vivienda que combina la sencillez visual de un granero, la sofisticación del diseño contemporáneo y una infraestructura energética pensada para reducir su impacto ambiental.

En un contexto en el que la arquitectura sustentable adquiere cada vez más relevancia, KuKu Farms funciona como un ejemplo de cómo integrar tecnología, materiales recuperados y naturaleza sin resignar confort ni identidad estética.

Fuente: Architectural Digest, publicación original de 2021; California Energy Designs, equipo de ingeniería del proyecto.