Se viene la limpieza en Boca: los ocho jugadores que no seguirían en el club en 2026

Varios jugadores de Boca no continuarán en el club en 2026.

Boca terminó su temporada 2025 después de la eliminación ante Racing en semifinales del Clausura y pronto se enfocará en el armado del plantel para el 2026.

Más allá de lo que ocurra con Claudio Úbeda, que todavía no fue ratificado como DT, hay varios jugadores que no continuarán en el club en la siguiente temporada.

Con el correr del año, algunos futbolistas perdieron terreno y quedaron marginados en la consideración. Pase lo que pase con el entrenador, todo indica que los borrados buscarán nuevos rumbos.

La lista de jugadores que se irían de Boca

Así como ya pasó con Sergio Romero, los próximos en la lista de salidas serían Cristian Lema, Frank Fabra, Agustín Martegani, Ignacio Miramón, Javier García, Nicolás Figal, Lucas Janson y Lucas Blondel.

La mayoría ni siquiera sumó minutos este semestre. Otros fueron al banco y entraron en contadas ocasiones como es el caso de Figal o Janson.

Según los puestos en los que se pueda reforzar se podrían dar otras salidas si llegan ofertas. Kevin Zenón o Luis Advíncula serían otros nombres que podrian irse si los vienen a buscar.

La prioridad para Boca en los próximos días será definir si continúa Úbeda o si van a buscar otro entrenador. Más allá de esa decisión, está claro que habrá muchas salidas.