Sebastián Jeldres y la tristeza de Villa Mitre: «Quedó todo a la vista, no nos dejaron jugar»

Las imágenes del partido entre Sarmiento de La Banda y Villa Mitre en Santiago Del Estero por la final de la Reválida del Federal A tuvieron una especial repercusión por el escandaloso arbitraje de Pablo Núñez que perjudicó al visitante y redujo considerablemente sus chances en la serie.

Tras ganar 1 a 0 la ida en su cancha, los bahienses cayeron 3 a 1 en La Banda y no pudieron clasificar a la final por el ascenso a la Primera Nacional. Sufrieron dos expulsiones en el primer tiempo y reiterados fallos en contra que le impidieron jugar de igual a igual.

El Tricolor cuenta con cuatro jugadores de origen neuquino como Luciano Molini, Victor Manchafico, Fernando Pettineroli y Sebastián Jeldres.

«Llegamos a Bahía ayer a la tarde. Ya estamos un poco más tranquilos pero el viaje de vuelta fue muy duro. Fue triste todo lo que pasamos, ya desde la entrada en calor y cuando fuimos para el vestuario. Nos insultaron y tiraron cosas. Después lo que pasó en el partido quedó a la vista de todo el país«, expresó Jeldres en diálogo con «Subite al Podio» de Río Negro Radio.

«Nosotros en todo momento confiábamos en nuestro grupo de trabajo y en las condiciones que tiene cada jugador. Teníamos la confianza de que jugando al fútbol íbamos a ser superiores o al menos lo íbamos a intentar», agregó el delantero.

El arbitraje perjudicial ya comenzó en la ida en Bahía Blanca. «En el primer tiempo no podían hacer mucho más porque fuimos ampliamente superiores. Tuvimos la situación del gol, un offside que nos cobran que estaba dos metros habilitado y un tiro en el palo. Nos quedamos cortos con la ventaja pero sí hubiéramos hecho tres lo de la vuelta hubiera sido peor», analizó el neuquino.

«Es difícil cualquier análisis, había una orden de que tenían que pasar ellos. Allá no pudimos competir, se notó cuando nos dejaron avanzar en el segundo tiempo tuvimos situaciones incluso con dos jugadores menos», añadió.

«El penal fue penal pero el tema es todo lo otro. A los 30 minutos ya nos habían cobrado 15 faltas en contra. Teníamos en la cabeza que podía pasar eso, pero no había forma de avanzar. A Jara le cobraron un offside y arrancó dos metros atrás», relató sobre los fallos arbitrales.

Jeldres incluso reconoció que algunos compañeros «jugaron el partido llorando» de la impotencia por lo ocurrido. «Es muy duro, el vestuario en el entretiempo fue algo que no me había tocado pasar en mi carrera. La desilusión más grande fue no haber podido jugar a la pelota»

Sobre su futuro, el delantero expresó: «Villa Mitre me abrió las puertas y me dio todo para volver. Llegué sin continuidad por mi lesión en la rodilla. Vine sin rodaje y confiaron en mí. Aún no hablé con los dirigentes. Quedo libre porque termina mi préstamo desde Deportivo Madryn y a la vez mi contrato allá».

Acerca de un posible regreso al fútbol regional, reconoció: «En una de esas me toca volver allá, cerca de mi familia. Ahora voy a descansar y después veremos como viene el futuro, voy a estar listo para lo que toque».

Escuchá a Sebastián Jeldres en «Subite al Podio» de Río Negro Radio

