Sigue la tensión entre Julián Álvarez y Atlético Madrid: no lo convocaron al debut por La Liga

Atlético Madrid debuta hoy en la Liga de España como local ante el Malagá y Diego Simeone no incluyó a Julián Álvarez en la lista de convocados, en otra señal de su tenso momento con el club.

«Aún necesita un punto para llegar. Entiendo desde lo deportivo que necesitamos más entrenamientos con él», expresó el Cholo al explicar la ausencia del delantero argentino.

Más allá de esa justificación, es sabido que Julián aún presiona para que lo vendan en medio de un fuerte tire y afloje con la dirigencia del Colchonero.

Julián y una cara que lo dice todo.

La intención de la Araña era ir al Barcelona pero el club madrileño le cerró las puertas. El presidente del Atlético, Alejandro Cerezo, destacó que a los catalanes les dijeron «desde el principio que queríamos retener a Julián».

«No sé si Julián Álvarez se disculpará, pero estoy seguro de que reconquistará a los fanáticos en dos partidos», agregó el dirigente con el objetivo de calmar las aguas.

De todas formas, el delantero de la Selección Argentina sigue molesto por la manera en la que se portó el club. En el Atlético confían en revertir la mala relación y contar con él en esta temporada.