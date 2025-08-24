SUSCRIBITE
Futbol Deportes

Sol de Mayo logró un triunfo clave ante Germinal y salió de la zona de descenso en el Federal A

Sol de Mayo derrotó a Germinal en Rawson con un gol agónico de penal y salió de la zona de descenso en la Fase Reválida del Federal A.

Redacción

Por Redacción

Sol de Mayo festejó un triunfo clave ante Germinal en Rawson. (Foto: Prensa Sol de Mayo)

Sol de Mayo festejó un triunfo clave ante Germinal en Rawson. (Foto: Prensa Sol de Mayo)

Sol de Mayo logró una victoria clave en la pelea por la permanencia en la Fase Reválida del Federal A. Se impuso de manera agónica ante Germinal en Rawson por 2 a 1 y salió de la zona de descenso.

La tarde no empezó bien para el Albiceleste. Juan Cruz Nadal le sacó un gran tiro libre a Edwin Santilli y en el córner siguiente, el local puso el 1 a 0. Después de un rebote, Iván Esculino la empujó y abrió el marcador a los 13 minutos.

Sol lo empató a los 41′ mediante César Martínez que le ganó la posición a Esculino y definió cruzado de zurda para el 1 a 1.

En el complemento, con el local volcado al ataque, el equipo viedmense encontró su gran chance para ganar el partido. Germinal marcó mal e Ignacio Cellerino corrió toda la cancha hasta recibir la falta en el área del arquero, Samuel Velázquez.

El defensor Jorge Scolari se hizo cargo del remate, pateó fuerte al medio y le dio el triunfo a Sol de Mayo que alcanzó al equipo de Rawson en la tabla anual que define la permanencia.

Además, el Albiceleste superó a Estudiantes de San Luis que será su rival la próxima fecha en Viedma y quedó en zona de descenso. Los rionegrinos quedaron con un promedio de 1.083 contra 1.045 de los puntanos.


Temas

Federal A

Germinal

Sol de Mayo

Sol de Mayo logró una victoria clave en la pelea por la permanencia en la Fase Reválida del Federal A. Se impuso de manera agónica ante Germinal en Rawson por 2 a 1 y salió de la zona de descenso.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios