Sol de Mayo logró un triunfo clave ante Germinal y salió de la zona de descenso en el Federal A

Sol de Mayo logró una victoria clave en la pelea por la permanencia en la Fase Reválida del Federal A. Se impuso de manera agónica ante Germinal en Rawson por 2 a 1 y salió de la zona de descenso.

La tarde no empezó bien para el Albiceleste. Juan Cruz Nadal le sacó un gran tiro libre a Edwin Santilli y en el córner siguiente, el local puso el 1 a 0. Después de un rebote, Iván Esculino la empujó y abrió el marcador a los 13 minutos.

Sol lo empató a los 41′ mediante César Martínez que le ganó la posición a Esculino y definió cruzado de zurda para el 1 a 1.

En el complemento, con el local volcado al ataque, el equipo viedmense encontró su gran chance para ganar el partido. Germinal marcó mal e Ignacio Cellerino corrió toda la cancha hasta recibir la falta en el área del arquero, Samuel Velázquez.

El defensor Jorge Scolari se hizo cargo del remate, pateó fuerte al medio y le dio el triunfo a Sol de Mayo que alcanzó al equipo de Rawson en la tabla anual que define la permanencia.

Además, el Albiceleste superó a Estudiantes de San Luis que será su rival la próxima fecha en Viedma y quedó en zona de descenso. Los rionegrinos quedaron con un promedio de 1.083 contra 1.045 de los puntanos.