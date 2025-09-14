SUSCRIBITE
Futbol Deportes

Sol de Mayo se salvó del descenso y sigue en carrera en el Federal A

Sol de Mayo venció 1 a 0 a San Martín de Mendoza en Viedma y logró el doble objetivo en el Federal A. Se salvó del descenso y avanzó a los playoffs por el segundo ascenso.

Redacción

Por Redacción

Sol de Mayo logró la permanencia y pasó a los playoffs. (Foto: Pablo Leguizamón)

Sol de Mayo logró la permanencia y pasó a los playoffs. (Foto: Pablo Leguizamón)

Sol de Mayo tuvo un domingo redondo en Viedma y cumplió con el doble objetivo en el Federal A. Venció 1 a 0 a San Martín de Mendoza, se salvó del descenso y clasificó a los playoffs por el segundo ascenso.

El Albiceleste tuvo que sufrir y en el primer tiempo falló un penal. Luego de un agarrón a Jorge Scolari. Lucas Miguez lo pateó fuerte al medio y el arquero la tapó con el pie.

El desahogo llegó recién a los 38′ del segundo tiempo con un golazo de volea de Alberto Reyes. El Monito la agarró de aire y metió el 1 a 0 con un fuerte derechazo.

Ante la derrota de Estudiantes de San Luis, que perdió la categoría, a Sol le alcanzaba con el empate para salvarse. Con la victoria, además, logró clasificar a los playoffs por el segundo ascenso.

Su rival será uno de los que queden eliminados en los cuartos de final por el primer ascenso y tendrá la ventaja deportiva en contra. La ida será el 5 de octubre en Viedma y la vuelta como visitante el 12/10.

(Foto: Pablo Leguizamón)

Temas

Federal A

Sol de Mayo

Sol de Mayo tuvo un domingo redondo en Viedma y cumplió con el doble objetivo en el Federal A. Venció 1 a 0 a San Martín de Mendoza, se salvó del descenso y clasificó a los playoffs por el segundo ascenso.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios