Sol de Mayo se salvó del descenso y sigue en carrera en el Federal A

Sol de Mayo tuvo un domingo redondo en Viedma y cumplió con el doble objetivo en el Federal A. Venció 1 a 0 a San Martín de Mendoza, se salvó del descenso y clasificó a los playoffs por el segundo ascenso.

El Albiceleste tuvo que sufrir y en el primer tiempo falló un penal. Luego de un agarrón a Jorge Scolari. Lucas Miguez lo pateó fuerte al medio y el arquero la tapó con el pie.

El desahogo llegó recién a los 38′ del segundo tiempo con un golazo de volea de Alberto Reyes. El Monito la agarró de aire y metió el 1 a 0 con un fuerte derechazo.

Ante la derrota de Estudiantes de San Luis, que perdió la categoría, a Sol le alcanzaba con el empate para salvarse. Con la victoria, además, logró clasificar a los playoffs por el segundo ascenso.

Su rival será uno de los que queden eliminados en los cuartos de final por el primer ascenso y tendrá la ventaja deportiva en contra. La ida será el 5 de octubre en Viedma y la vuelta como visitante el 12/10.