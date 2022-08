Suspendieron de por vida al jugador que agredió a la referí

El club Deportivo Garmense suspendió hoy de por vida al jugador de su equipo que fue detenido ayer tras golpear salvajemente a una árbitra durante un encuentro entre dos conjuntos de la Liga Regional de Fútbol del partido bonaerense de Tres Arroyos.

Tras el hecho, por el cual fue detenido Cristian Tirone, de 34 años, los dirigentes del Deportivo Garmense decidieron suspenderlo de por vida tras la agresión que sufriera la referí Dalma Cortaldi, de 30 años, quien debió ser atendida en un centro asistencial.

El episodio ocurrió en la tarde del domingo, cuando se jugaba el partido de la tercera división entre Club Deportivo Garmense e Independencia, de la localidad de Adolfo González Chaves.

«Es un hecho lamentable, duele mucho como integrante de la comisión directiva y de la subcomisión de fútbol», dijo hoy el presidente del club, José del Río, quien dijo que «se tomó automáticamente la decisión de sancionarlo, porque lo que hizo no tiene calificativo».

El directivo señaló que Tirone comenzó a jugar «este año en el club, porque es un club en formación y tenemos jugadores de los pueblos vecinos. No tenía antecedentes de esta magnitud, por lo menos no lo vimos así en la institución», agregó el dirigente a radio La Brújula de Bahía Blanca.

«Nadie pensó que iba a terminar en esto», dijo el titular del club al confirmar que el jugador se encontraba detenido en una seccional de Adolfo González Chaves.

Según indicó, «el jugador fue suspendido de por vida y ya se pusieron en contacto de la Aprevide (Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte), que tomará también una determinación».

«Tras el episodio la jueza del partido fue trasladada a un centro asistencial donde fue asistida, en tanto que por decisión de la terna arbitral se suspendió el encuentro de la primera división», informaron.

El jugador fue alojado en una dependencia policial en el marco de la causa caratulada como «lesiones leves e infracción a la ley 11.829 de espectáculos deportivos».

Inmediatamente después de sucedidos los hechos, el titular de la Aprevide, Eduardo Aparicio, se comunicó con la agredida, se puso a su disposición y anunció que al agresor «le caerá todo el peso de la ley».

La agresión también fue repudidada por AFA que publicó un comunicado en el que afirmó que «se le dará traslado al Tribunal de Disciplina para aplicarle la sanción correspondiente al jugador y que estos hechos aberrantes no vuelvan a repetirse en ningún otro estadio de Nuestro Fútbol. Asimismo, el Departamento de Equidad y Género que conduce la Dra. Paula Ojeda, se encuentra en constante diálogo con la víctima y a completa disposición».

El testimonio de la referí: «Nunca pensé que iba a pasar algo así»

Dalma Cortaldi, la referí salvajemente agredida el futbolista Cristian Tirone, aseguró hoy que nunca pensó «que iba a suceder algo así» y relató cómo fueron los momentos posteriores al golpe que le produjo la pérdida del conocimiento.

“Jamás me habían agredido. El video está cortado, porque el jugador que había expulsado es el que me agrede. Él me había insultado y por eso le había mostrado la tarjeta roja. Nunca pensé que iba a suceder algo así», señaló Cortaldi en declaraciones radiales.

Y agregó: «Cuando recibí el golpe, caí y a partir de ahí perdí el conocimiento. Si bien me levanté, no sé qué pasó porque estaba mareada”.

En esa línea, continuó: “Cuando llegué al vestuario estuve mareada y con vómitos. Después de la atención que recibí en el hospital pude hacer la denuncia penal, porque esto va a ir más allá de una agresión en el fútbol».

«Sucesos de violencia en las canchas siempre hay. Más allá de lo verbal, nunca vi que le hayan pegado a una mujer. Es muy triste, pero esto también pasa con los árbitros hombres”, manifestó la referí.