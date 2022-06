Un árbitro del Federal A empujó a un jugador en pleno partido

Los arbitrajes en el Federal A suelen entregar situaciones insólitas y escandalosas pero el último fin de semana se dio una muy inusual, con un empujón de un árbitro a un jugador.

El hecho ocurrió en el partido que jugaron Sansinena y Huracán Las Heras en General Cerri por la fecha 16 del torneo y tuvo como protagonista al juez principal, Bruno Amiconi.

A los 43′ del segundo tiempo, el volante del local Franco Rodríguez recibió una dura patada del defensor visitante Matías Contreras. El árbitro no sacó tarjeta y eso generó las protestas del volante de Sansinena, Gabriel Sarmiento.

Amiconi reaccionó desmedidamente al reclamo de Sarmiento y se lo sacó de encima con una mano y después lo empujó con las dos, mientras caminaba con vehemencia en su dirección.

El jugador se cayó y desde la tribuna llovieron insultos de todo tipo para el referí. “Fui a defender a mi compañero, que tenía un raspón terrible en la pierna, aunque Amiconi me quiso sacar porque entendió que me le estaba yendo encima al infractor, al que dio la murra, pero al agarrarme mal parado me fui al suelo», relató Sarmiento, en diálogo con La Nueva.

El volante le bajó el tono a la situación y comentó: «Cuando terminó el partido me pidió disculpas, me dijo que no tuvo ninguna intención de agredirme, que solo quiso separar a los jugadores de uno y otro lado. Quedó todo más que bien, me caí por el envión, si apenas me tocó cuando me puso las manos en el pecho».

A pesar de esa declaración, el árbitro que tiene un extenso historial de polémicas podría ser sancionado. Amiconi fue el juez principal del partido de hace dos semanas entre Cipolletti y Argentino de Monte Maíz en Córdoba y los jugadores criticaron la actitud «altanera» del referí.