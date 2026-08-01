Murió el actor Enrique Otranto, recordado por sus papeles en “Historias mínimas” y “Tiempo de revancha”

El actor Enrique Otranto murió a los 78 años. La noticia fue confirmada por la Asociación Argentina de Actores y Actrices a través de un comunicado publicado en sus redes sociales, aunque no se informaron las causas del fallecimiento.

“Despedimos al actor Enrique Otranto, quien desarrolló una extensa trayectoria artística en el teatro, el cine y la televisión argentina. Acompañamos con nuestras más sinceras condolencias a sus familiares y seres queridos”, expresó la entidad.

Enrique Hugo Abel Otranto había nacido el 2 de diciembre de 1947 y construyó una amplia carrera en distintos ámbitos artísticos. Si bien participó en reconocidas películas y producciones televisivas, gran parte de su trayectoria estuvo vinculada al teatro.

Una extensa carrera en el teatro

Sobre los escenarios mantuvo una actividad constante y, durante sus primeros años, compartió junto al actor Danilo Devizia distintos espectáculos de café concert.

A lo largo de su carrera participó en obras como ¡Y dos de cuerpo!, ¡No te mueras nunca!, El misántropo, El chalé de Gardel, Las aventuras de Paloma, Lily-Lily, Escándalo internacional, Las ridículas preciosas, Soufflé, A la lata, al latero (historia de un pueblo entero), El Zorro, Dando pasos, Dos señores malcriados, Diatriba de amor contra un hombre sentado, Las de enfrente, Cuatrimonios y Me llamo Juan Ramón Jiménez.

Otranto estaba afiliado a la Asociación Argentina de Actores desde 1974. En la previa al regreso de la democracia, en 1983, formó parte del ciclo Teatro Abierto 83 con la obra Hoy se comen al flaco.

Sus trabajos en cine y televisión

En el cine participó como actor de reparto en películas que tuvieron un importante recorrido en la historia audiovisual argentina.

Entre sus trabajos se encuentran Historias mínimas, Tiempo de revancha, Los chicos de la guerra, Flores robadas en los jardines de Quilmes, Tacos altos, Correccional de mujeres, Siempre es difícil volver a casa, El sueño de los héroes, La discoteca del amor y Ay, Juancito.

También desarrolló una extensa trayectoria en televisión, donde formó parte de tiras, miniseries y telenovelas como Hombres de ley, Nano, Los buscas de siempre, Los especiales de ATC, Lo imperdonable, Mesa de Noticias, Agustina, La Casa Nostra, La bonita página, El ciclo de Guillermo Bredeston y Nora Cárpena, Un cortado – historias de café, Es de noche y el Chantecler y la versión televisiva de Esperando la carroza.

Con una carrera que atravesó varias décadas y distintos formatos, Enrique Otranto dejó una extensa trayectoria dentro del teatro, el cine y la televisión argentina.