Un dirigente de Boca destrozó a los jugadores tras la eliminación: «Pongan la cara por Riquelme»

A tan solo dos días de la eliminación de Boca en manos de Independiente por los cuartos de final del Torneo Apertura, un dirigente del Xeneize rompió el silencio y apuntó directamente contra los jugadores. El prosecretario Alejandro Veiga, opinó sobre el equipo y lanzó: «es hora de que el plantel ponga la cara por el presidente Juan Román Riquelme».

Durante una entrevista con Boca de Selección en Radio Del Plata, el funcionario del Xeneize planteó que «desde su lugar, deben respaldar y sacar la cara por el presidente, que los defendió un montón de veces. Dicen que (Frank) Fabra no puede jugar más y el presidente va y lo banca. Dicen que Pol Fernández no puede jugar más y el presidente lo banca. Es hora de que lo banquen a él y dentro de la cancha, no con declaraciones y actitudes demagógicas«.

Sobre los insultos en la Bombonera y el cántico de «que se vaya todos», Veiga puso paños fríos: “El socio está mal, angustiado porque el equipo no lo representa. Tienen toda la razón del mundo de estar disgustados. Todos tienen razón y no les voy a decir cómo se deben comportar».

Pero no dejó pasar la oportunidad de apuntar nuevamente contra los jugadores: «Boca es un club muy particular: juega mal y la culpa la tiene el presidente. Lo enfocan 10 minutos, haciéndolo cargo de todo. Es inteligente y si tiene que cambiar algo lo va a hacer. Toma nota de todo lo que pasa».

Y agregó: «Obvio que tiene responsabilidad, pero ya es hora de que el plantel de la cara por el presidente por las veces que él dio la cara por el plantel«.

«Riquelme está 24 horas laburando por Boca»

El dirigente de Boca aseguró que «no lo representa el equipo», pese a que los apellidos «sean buenos». Pero además dejó una reflexión sobre la salida de Fernando Gago: «Trajeron a un DT que quería todo el mundo y no nos representó en el último partido en Núñez. La gente estaba recaliente, pedían que se vaya, se fue y luego dicen que debía quedarse hasta fin de campeonato». Y concluyó: «No van por Gago o por mí, van por el presidente».

Por último, destacó el trabajo de Riquelme en su gestión: «No lo vas a ver en un shopping, no lo vas a ver en Miami de joda. Román está 24 horas laburando por Boca. Puede salir bien o mal. No es infalible, pero se hace cargo».