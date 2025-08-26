Un histórico de Boca destrozó a Kevin Zenón tras su intención de irse: “¿Por qué no se preocupa?»

Kevin Zenón no logró encontrar su mejor nivel en Boca y es uno de los jugadores más cuestionados en el último tiempo. Por este motivo, el volante pretende emigrar al Olympiakos, club que ofertó para quedarse con su pase pero el Xeneize lo rechazó. Ahora, un histórico del conjunto azul y oro lo destrozó.

Alberto Beto Márcico salió a cuestionar la postura del ex Unión y planteó: “¿Por qué no se preocupa en alcanzar el nivel que tenía antes?”.

En ese sentido, sostuvo en diálogo con Radio Continental que “va a valer el doble de lo que valía antes, y se va a ir a mejores equipos. Es un muy buen jugador, pero se tiene que recuperar él”, aseguró el ex volante en diálogo con Radio Continental.

Cabe recordar que en las últimas semanas el elenco griego acercó una oferta formal de siete millones de dólares para quedarse con el 80% de la ficha de Zenón, pero la dirigencia xeneize la descartó. Si bien el jugador dejó en claro su deseo de emigrar, a menos que el conjunto europeo mejore la propuesta, deberá continuar en Boca, ya que tiene contrato hasta fines de 2028.

Aunque el contexto no lo favorece, el volante no está como primera opción en la consideración de Miguel Russo. Además, no sumó minutos en los últimos tres encuentros y ante Banfield ni siquiera integró la lista de convocados.

Márcico, uno de los principales candidatos para llegar a Boca como manager

Luego de que se disolviera el Consejo de Fútbol, Márcico sonó como uno de los candidatos a ocupar el puesto de manager en Boca.

Si bien no tiene experiencia para ocupar el cargo, es muy querido por los hinchas y también mantiene una buena relación con Juan Román Riquelme. Aunque con el paso del tiempo, la idea de colocar una nueva figura en la estructura del fútbol se fue disolviendo y no hubo novedades en los últimos días.