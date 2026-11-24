Un miércoles de acción en Lifune: se juegan las semifinales de la Copa Neuquén
Este miércoles se disputan las dos semifinales de la Copa Neuquén en Zapala y en Rincón de los Sauces.
Este miércoles se disputarán las dos semifinales de la Copa Neuquén en series a partido único en la cancha de los mejores ubicados en la fase de grupos.
A las 17, Unión de Zapala será local de San Lorenzo. El Canario, que viene de lograr el ascenso a primera, dejó afuera a Unión Vecinal y el Ciclón eliminó a Maronese en el clásico del oeste capitalino.
Los dos equipos se impusieron por 3 a 0. Unión lo hizo con un doblete de Braian González y otro de Francisco Cechich. En San Lorenzo hizo dos Maximiliano Marillan y el restante fue de Miguel Iribarra.
La otra semifinal será a las 20 horas. Deportivo Rincón recibirá a San Patricio del Chañar. El León viene de superar a Pacífico por 2 a 1 y el Santo dejó afuera a Independiente por penales.
En este torneo, ya se enfrentaron en la fase de grupos con dos triunfos para Rincón. El León ganó todos sus partidos y fue el mejor clasificado.
La final, que se jugaría el próximo domingo, será en sede neutral. Según quiénes lleguen, Cutral Co y Centenario son posibles destinos.
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