Unión de Zapala recibe a San Lorenzo en busca de la final. (Foto: Noticias de Neuquén)

Este miércoles se disputarán las dos semifinales de la Copa Neuquén en series a partido único en la cancha de los mejores ubicados en la fase de grupos.

A las 17, Unión de Zapala será local de San Lorenzo. El Canario, que viene de lograr el ascenso a primera, dejó afuera a Unión Vecinal y el Ciclón eliminó a Maronese en el clásico del oeste capitalino.

Los dos equipos se impusieron por 3 a 0. Unión lo hizo con un doblete de Braian González y otro de Francisco Cechich. En San Lorenzo hizo dos Maximiliano Marillan y el restante fue de Miguel Iribarra.

La otra semifinal será a las 20 horas. Deportivo Rincón recibirá a San Patricio del Chañar. El León viene de superar a Pacífico por 2 a 1 y el Santo dejó afuera a Independiente por penales.

En este torneo, ya se enfrentaron en la fase de grupos con dos triunfos para Rincón. El León ganó todos sus partidos y fue el mejor clasificado.

La final, que se jugaría el próximo domingo, será en sede neutral. Según quiénes lleguen, Cutral Co y Centenario son posibles destinos.