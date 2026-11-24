Giovanni Baroni, el pibe de Talleres, sería titular en el último partido de la fase de grupos. (Foto: @Argentina)

La Selección Argentina Sub 17 se medirá con Dinamarca este miércoles desde las 12:30 por la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial que se disputa en Qatar.

El encuentro se jugará en el complejo Aspire Zone, en Doha, y contará con el arbitraje del uzbeko Asker Nadjafaliev. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y DSports.

El conjunto dirigido por Diego Placente llega a este compromiso en el 2° puesto del grupo C, con tres puntos, producto de la victoria por 2-1 ante Mozambique, que ocupa el tercer lugar con la misma cantidad de unidades.

El líder de la zona es Australia, con cuatro puntos, que en la segunda fecha venció 2-0 a la Albiceleste. Dinamarca, por su parte, cierra la tabla con una unidad.

De esta manera, la Selección deberá estar atenta a lo que suceda entre Australia y Mozambique para definir su posición final en el grupo. De todas formas, un empate le alcanzará para avanzar a los 16avos de final, al menos como uno de los mejores terceros del certamen.

El formato es similar al del Mundial 2026 que se disputó en Norteamérica: participan 48 seleccionados y clasifican a la siguiente instancia los dos mejores de cada grupo, además de los ocho mejores terceros.

Formación probable, hora y TV

Argentina: Valentín Reigía; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Mateo Mendizábal, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca, Simón Escobar; Giovanni Baroni, Facundo Salinas y Emiliano Barrionuevo. DT: Diego Placente.

Hora: 12:30.

TV: TyC Sports y DSports.

Árbitro: Asker Nadjafaliev (Uzbekistán).