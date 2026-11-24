Mundial Sub 17: la Selección Argentina va por la clasificación ante Dinamarca
El equipo de Diego Placente disputará el último partido del grupo C este miércoles desde las 12:30, con el pase a 16avos en juego. Leé acá la formación probable y todos los datos del partido.
La Selección Argentina Sub 17 se medirá con Dinamarca este miércoles desde las 12:30 por la tercera y última fecha de la fase de grupos del Mundial que se disputa en Qatar.
El encuentro se jugará en el complejo Aspire Zone, en Doha, y contará con el arbitraje del uzbeko Asker Nadjafaliev. La transmisión estará a cargo de TyC Sports y DSports.
El conjunto dirigido por Diego Placente llega a este compromiso en el 2° puesto del grupo C, con tres puntos, producto de la victoria por 2-1 ante Mozambique, que ocupa el tercer lugar con la misma cantidad de unidades.
El líder de la zona es Australia, con cuatro puntos, que en la segunda fecha venció 2-0 a la Albiceleste. Dinamarca, por su parte, cierra la tabla con una unidad.
De esta manera, la Selección deberá estar atenta a lo que suceda entre Australia y Mozambique para definir su posición final en el grupo. De todas formas, un empate le alcanzará para avanzar a los 16avos de final, al menos como uno de los mejores terceros del certamen.
El formato es similar al del Mundial 2026 que se disputó en Norteamérica: participan 48 seleccionados y clasifican a la siguiente instancia los dos mejores de cada grupo, además de los ocho mejores terceros.
Formación probable, hora y TV
Argentina: Valentín Reigía; Thiago Pérez, Álvaro Güich, Mateo Mendizábal, Alex Cardozo; Marcos Ortiz, Matheo Machuca, Simón Escobar; Giovanni Baroni, Facundo Salinas y Emiliano Barrionuevo. DT: Diego Placente.
Hora: 12:30.
TV: TyC Sports y DSports.
Árbitro: Asker Nadjafaliev (Uzbekistán).
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